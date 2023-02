Doppio Sold Out  per Oggi Sposi?! la commedia brillante dell’Acting Lab

Fisio fit

Un successo coronato da due sold-out per la commedia Oggi Sposi?! andata in scena lo scorso 5 Febbraio al Teatro Ponchielli di Latina alle 17.30 e alle 20.30. I protagonisti: Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino, Silvia Pucci ed Antonio Violetti a suon di gag, battute e doppi sensi hanno magnetizzato il pubblico che non smetteva di ridere. Oggi Sposi?! ha messo sotto la lente d’ingrandimento diversi aspetti della vita di coppia e ha sfatato alcuni luoghi comuni evidenziando alcuni punti cardine: la parità di genere, la crescita culturale e la consapevolezza di “essere”. Un pubblico entusiasta ancora prima di arrivare al botteghino, chi è arrivato a teatro con qualche minuto di anticipo è stato travolto da invitati in “tiro” che cercavano disperatamente gli sposi, o quantomeno di avvistare l’auto degli sposi. Un pre-show unico e coinvolgente come solo l’Acting Lab di Non Solo Danza ci ha abituato a vivere, per entrare immediatamente nella storia. Oggi Sposi?! la commedia fresca e dissacrante condita da un raffinato varietà è pronta a debuttare su altri palcoscenici. «Stiamo costruendo per il futuro, in progetto moltissime cose e una tournée targata Acting Lab è una di queste – ha affermato il regista Simone Finotti – capacità e formazione continua hanno permesso ai nostri attori di gestire la tensione di uno spettacolo, o meglio di due repliche consecutive, e far godere della storia ad un pubblico divertito e attento. Sono pronti a fare il salto verso il professionismo». Per chi non c’era, non c’è altro da fare che attendere, i prossimi spettacoli di Acting Lab sono in calendario a partire da maggio, con gli allievi dei corsi dell’Acting Lab baby, kids, junior, young e advanced.