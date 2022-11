Asd Nuova Falasche: 4-1 al Priverno [foto]

Continua la scalata degli Amatori della Asd Nuova Falasche che contro gli Ispanici Priverno si affermano con un netto 4–1 in casa che li porta così ad un passo dalla vetta. Attenti ed efficaci in ogni reparto, hanno iniziato anche a far vedere delle prodezze da annali del calcio. Luigi Combi si è superato in un paio di occasioni entusiasmando tutti con delle parate incredibili e l’attaccante Nestore Morville si è dilettato in un gol da incorniciare su sforbiciata. Si aggiunge poi la doppietta di Dzhuninski e il primo gol stagionale del nuovo acquisto Pietro Bonomo come ciliegina sulla torta. Appuntamento a sabato nel difficile campo del Borgo Montello per una sfida all’ultimo respiro.

