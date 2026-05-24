Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 24 maggio, con una nuota puntata alle 14.00 su Rai 1 condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio tra musica, tv, cinema e attualità.

Si apre con Antonello Venditti, ospite in studio. Il cantautore sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà al pubblico il suo nuovo album e il tour ‘Daje! Live Summer 2026’.

Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Tremenda’, in uscita proprio in questi giorni e, a seguire, con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. In studio interpreterà il brano ‘Primmavera’, dedicandolo alla neosposa Anna.

Quindi, la finestra aperta sull’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno pronti a commentare i principali fatti della settimana insieme a ospiti ed esperti in studio. Proseguirà, inoltre, il racconto di Pino Strabioli, con un nuovo capitolo dedicato ai 50 anni di ‘Domenica In’, tra memoria televisiva e aneddoti.

Enzo Miccio commenterà i look delle star protagoniste della 79esima edizione del Festival di Cannes, offrendo il suo sguardo esperto su stile e tendenze. Infine, Teo Mammucari condurrà il consueto appuntamento telefonico de ‘La cassaforte di Domenica In’, coinvolgendo il pubblico a casa.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)