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Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri chiudono la stagione nel derby contro il Torino. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una qualificazione in Champions che al momento appare complicatissima (la Juve ha 68 punti, come il Como quinto, ed è a -2 da Milan e Roma). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Torino-Juve, in campo alle 20:45: 

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D’Aversa 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Vlahovic. All. Spalletti 

Torino-Juve sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su su Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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