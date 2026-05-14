Astrotarocchi 15 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Venerdi 15 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi Ariete Carta: L’Imperatore Domani prendi in mano le redini. È una giornata di grande autorità e stabilità. Se hai un progetto in sospeso, è il momento di portarlo a termine con decisione.

Toro Carta: Il Papa Cerca l’equilibrio e segui le tradizioni. Potrebbe essere utile chiedere consiglio a una persona saggia o seguire una routine che ti faccia sentire al sicuro.

Gemelli Carta: Gli Amanti Giornata di scelte importanti, soprattutto nel campo dei rapporti. Segui il tuo cuore, ma cerca di mantenere la comunicazione aperta e sincera.

Cancro Carta: La Luna Le emozioni sono intense. Ascolta il tuo intuito e non aver paura di esplorare i tuoi sogni. C’è qualcosa di nascosto che sta per venire a galla.

Leone Carta: Il Sole Proprio come nella tua stesa! Domani risplendi di luce propria. Successo, vitalità e gioia sono le parole d’ordine. Goditi ogni momento di gloria.

Vergine Carta: L’Eremita Un po’ di introspezione ti farà bene. Cerca un momento di solitudine per riflettere sui tuoi prossimi passi. La risposta che cerchi è dentro di te.

Bilancia Carta: La Giustizia Ricerca l’armonia. Domani sarà una giornata in cui i conti tornano e l’equilibrio viene ripristinato. Sii onesta con te stessa e con gli altri.

Scorpione Carta: La Morte (Trasformazione) Non spaventarti! È il segno di un cambiamento necessario. Lascia andare il vecchio per fare spazio a qualcosa di nuovo e meraviglioso che sta arrivando.

Sagittario Carta: La Ruota della Fortuna Il vento gira a tuo favore! Aspettati delle sorprese o dei colpi di fortuna inaspettati. Cavalca l’onda del cambiamento con ottimismo.

Capricorno Carta: Il Diavolo Attenzione alle tentazioni o ai legami troppo stretti. È una giornata che ti sfida a liberarti da ciò che ti blocca o ti crea dipendenza. Sii forte.

Acquario Carta: La Stella Speranza e ispirazione. I tuoi desideri sono protetti dalle stelle. Mantieni alta la tua visione e confida nel futuro: sei sulla strada giusta.

Pesci Carta: Il Matto Lanciati in una nuova avventura! Domani è il giorno perfetto per fare qualcosa di folle o iniziare un nuovo capitolo con spensieratezza e fiducia nel cosmo.