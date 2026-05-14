Astrotarocchi 15 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Venerdi 15 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
Ariete
Carta: L’Imperatore
Domani prendi in mano le redini. È una giornata di grande autorità e stabilità. Se hai un progetto in sospeso, è il momento di portarlo a termine con decisione.
Toro
Carta: Il Papa
Cerca l’equilibrio e segui le tradizioni. Potrebbe essere utile chiedere consiglio a una persona saggia o seguire una routine che ti faccia sentire al sicuro.
Gemelli
Carta: Gli Amanti
Giornata di scelte importanti, soprattutto nel campo dei rapporti. Segui il tuo cuore, ma cerca di mantenere la comunicazione aperta e sincera.
Cancro
Carta: La Luna
Le emozioni sono intense. Ascolta il tuo intuito e non aver paura di esplorare i tuoi sogni. C’è qualcosa di nascosto che sta per venire a galla.
Leone
Carta: Il Sole
Proprio come nella tua stesa! Domani risplendi di luce propria. Successo, vitalità e gioia sono le parole d’ordine. Goditi ogni momento di gloria.
Vergine
Carta: L’Eremita
Un po’ di introspezione ti farà bene. Cerca un momento di solitudine per riflettere sui tuoi prossimi passi. La risposta che cerchi è dentro di te.
Bilancia
Carta: La Giustizia
Ricerca l’armonia. Domani sarà una giornata in cui i conti tornano e l’equilibrio viene ripristinato. Sii onesta con te stessa e con gli altri.
Scorpione
Carta: La Morte (Trasformazione)
Non spaventarti! È il segno di un cambiamento necessario. Lascia andare il vecchio per fare spazio a qualcosa di nuovo e meraviglioso che sta arrivando.
Sagittario
Carta: La Ruota della Fortuna
Il vento gira a tuo favore! Aspettati delle sorprese o dei colpi di fortuna inaspettati. Cavalca l’onda del cambiamento con ottimismo.
Capricorno
Carta: Il Diavolo
Attenzione alle tentazioni o ai legami troppo stretti. È una giornata che ti sfida a liberarti da ciò che ti blocca o ti crea dipendenza. Sii forte.
Acquario
Carta: La Stella
Speranza e ispirazione. I tuoi desideri sono protetti dalle stelle. Mantieni alta la tua visione e confida nel futuro: sei sulla strada giusta.
Pesci
Carta: Il Matto
Lanciati in una nuova avventura! Domani è il giorno perfetto per fare qualcosa di folle o iniziare un nuovo capitolo con spensieratezza e fiducia nel cosmo.
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