Il turismo nell’area flegrea, trend e risorse per il rilancio del settore: esperti a confronto alla Multicenter School

“Il turismo nell’area flegrea: analisi dei trend, delle risorse per il rilancio del settore e del fabbisogno formativo”. E’ il tema del convegno e seminario di approfondimento in programma lunedì 7 ottobre (ore 11) presso l’Aula Magna della Multicenter school in via Campana 270 a Pozzuoli.

Un’occasione di confronto su un settore particolarmente importante per l’economia campana e nazionale come il turismo, che mette intorno allo stesso tavolo Istituzioni, amministratori pubblici, imprenditori, esperti del settore e docenti.

Previsti i saluti istituzionali di Domenico Schioppo (Multicenter school), del Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e del vicesindaco Filippo Monaco, dell’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli e dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci. Prevista poi la Lectio magistralis di Roberto Micera sul tema “I trend del settore turismo, focus sull’area flegrea” e gli interventi del Presidente AIDiT Campania Cesare Foà (“Il capitale umano nel turismo, il ruolo centrale dei Direttori Tecnici”) e del Direttore dei Corsi di Formazione Professionale della Multicenter School Maurizio Schioppo (sul tema “Obiettivi, risorse e struttura del corso abilitante di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo”. Modera l’evento il giornalista Enzo Agliardi.

Sono stati invitati a partecipare imprenditori turistici, dirigenti scolastici, responsabili dei centri per l’impiego dell’area flegrea, docenti, alunni diplomati e potenziali corsisti.

Obiettivo dell’iniziativa è analizzare risorse, trend e opportunità del nostro territorio a favore di chi decide di intraprendere un percorso di sviluppo imprenditoriale in questo mercato.

In quest’ottica, la Multicenter School ha lanciato un percorso di formazione che permette di ottenere il titolo di “Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo”, necessario per chi vuole aprire un’agenzia di viaggi o svolgere il ruolo di direttore tecnico presso le strutture di altri imprenditori, un corso particolare e con caratteristiche distintive che al momento viene erogato solo in Campania e in Toscana.

Multicenter school è fra le prime scuole ad aver puntato sulla formazione professionale nel turismo, e lo ha fatto puntando ad una formazione di altissimo livello grazie al team di docenti che gestiranno le attività didattiche, tra questi il prof. Roberto Micera, docente universitario di Economia e Gestione delle Imprese con specializzazione nel settore turistico.

Il taglio del corso è dunque di alto livello perché l’obiettivo è formare figure professionali con skill elevate. Data l’opportunità di avere in Campania un ente di formazione professionale in grado di rilasciare un titolo come quello di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi, la Multicenter School ha deciso di sottolineare questa opportunità lanciando un’idea innovativa di sviluppo del turismo nel territorio partendo proprio dalla formazione professionale come opportunità di crescita e accelerazione.

La scheda

Multicenter School è una scuola e centro di formazione professionale nata nel 1990. Ad oggi l’attività è suddivisa in 3 macroaeree:

1. Scuola paritaria con 4 indirizzi di scuola superiore (IPSEOA ex Alberghiero; ITE ex Ragioneria; ITE Turistico; ITI Meccatronico)

2. Formazione Professionale, in qualità di ente accreditato alla Regione Campania, con percorsi di Acconciatore, Estetista, Tatuatore, Pizzaiolo (docente Enrico Porzio), Pasticciere, OSS, ASO, OPI e tanti altri percorsi con specializzazioni garantite dalla qualifica regionale.

3. Academy (o Scuola dei Mestieri): un percorso scolastico per conseguire un diploma di scuola superiore e parallelamente conseguire una qualifica professionale in uno dei percorsi professionali previsti (come Estetista, Acconciatore, Pizzaiolo, ecc.)

Il continuo aggiornamento e la continua ricerca hanno portato Multicenter school a presentarsi nel tempo non solo come una scuola paritaria Superiore, Professionale o come ente di Formazione Professionale, ma anche come centro di eccellenza per gli aspiranti alunni che vogliono costruire un futuro solido nel mondo del lavoro.