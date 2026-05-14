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Giro d’Italia, Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa. Eulalio sempre in rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Davide Ballerini ha vinto in volata oggi giovedì 14 maggio la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 km e diventa il primo italiano a vincere in questa edizione della corsa rosa. Il corridore dell’Astana si impone davanti al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e al francese Paul Magnier (Soudal Quick Step). Brutta caduta nel curvone finale che vede coinvolti alcuni corridori della Unibet Rose Rockets, la squadra che più stava dettando il ritmo, tra di loro anche il velocista olandese Dylan Groenewegen.  

Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta (Uae team Emirates Xrg). Domani settima frazione con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo 244 km.  

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