Disney acquista azioni di Epic Games per 1,5 miliardi di dollari, collaborazione con Fortnite

(Adnkronos) – Walt Disney Company ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione azionaria del valore di 1,5 miliardi di dollari in Epic Games. La collaborazione mira a lanciare un universo di giochi e intrattenimento completamente nuovo, collegato a Fortnite, che espanderà significativamente la portata delle storie e delle esperienze interattive Disney. Il nuovo universo, progettato per interagire con Fortnite, offrirà ai consumatori svariati modi per giocare, guardare, fare acquisti e interagire con i contenuti, i personaggi e le storie provenienti da universi amati come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altri. I giocatori avranno l'opportunità di creare le proprie storie ed esperienze, "esprimere il loro fandom in un modo distintamente Disney" e condividere contenuti. Robert A. Iger, CEO di Walt Disney Company, ha espresso entusiasmo per questa nuova partnership: "La nostra nuova relazione con Epic Games unirà i marchi e i franchise più amati di Disney con il popolarissimo Fortnite, creando un nuovo universo di giochi e intrattenimento. L'accordo rappresenta l'investimento più significativo di Disney nel mondo dei videogiochi e offre notevoli opportunità di crescita. Non vediamo l'ora che i fan vivano le storie e i mondi Disney che amano in modi completamente nuovi e rivoluzionari." Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, ha sottolineato l'importanza della collaborazione: "Disney è stata una delle prime aziende a credere nel potenziale di unire i loro mondi ai nostri in Fortnite, e utilizzano Unreal Engine in tutto il loro portafoglio. Ora stiamo collaborando su qualcosa di completamente nuovo per costruire un ecosistema persistente, aperto e interoperabile che unirà le comunità di Disney e Fortnite." Josh D’Amaro, presidente di Disney Experiences, ha aggiunto: "Questo ci permetterà di unire la nostra incredibile collezione di storie ed esperienze provenienti da tutta l'azienda per un pubblico ampio in modi che abbiamo solo sognato prima. La tecnologia leader nel settore di Epic Games e l'ecosistema aperto di Fortnite ci aiuteranno a raggiungere i consumatori dove si trovano, in modo che possano interagire con Disney nei modi che sono più rilevanti per loro". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

