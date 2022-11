Disabilità, “Armati di Valori”: Il Ten. Col. Gianfranco Paglia ad Ariccia per parlare di sport e accessibilità

Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, da Sottotenente paracadutista ha partecipato alla missione UNOSOM II in Somalia, in quella passata alla storia come la Battaglia del Checkpoint Pasta (Mogadiscio, 2 luglio 1993) è stato gravemente ferito ed ha perso l’uso delle gambe. Per la sua azione in combattimento ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Nonostante l’invalidità nel 1997 è rientrato in servizio ed ha partecipato alle missioni: KFOR in Bosnia, quindi in Kosovo, Libano ed Iraq.

Consigliere del Ministro della Difesa per le iniziative volte a valorizzare in ambito sportivo il personale affetto da disabilità, conseguente a incidenti subiti nell’adempimento del dovere o in servizio, nonché per le tematiche connesse al tema della disabilità, con particolare riferimento a i veterani della difesa, al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare e loro familiari, unitamente alle attività promozionali nelle scuole, ai fini della conoscenza della storia e il ruolo delle forze armate in campo nazionale ed internazionale.

Oggi Capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa: la sua storia ha ispirato la fiction Le Ali trasmessa su Rai 1 il 9 novembre 2008.

Mercoledì 30 Novembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi in Ariccia: Meta Comunicazione e la testata giornalistica Meta Magazine, con il patrocinio del Comune di Ariccia: avranno il piacere di ospitarlo, in occasione di un evento dal titolo: “Armati di Valori – Sportivi per Cultura”, nel quale il Ten. Col. Gianfranco Paglia incontrerà una delegazione di studenti, società sportive ed associazioni del territorio, per parlare di accessibilità, sport e cultura dell’inclusione.

“Siamo onorati ed orgogliosi di ospitare ai Castelli Romani il Ten. Col. Paglia – dichiara Andrea Titti, giornalista promotore dell’evento – perché la sua figura è un esempio di come le disabilità non possano rappresentare una barriera alla possibilità di vivere pienamente la vita e le passioni che la animano. Pensiamo che ascoltare la sua storia sia un momento di crescita per tutti, in particolare per i più giovani”.

Oltre ad Andrea Titti, Direttore di Meta Magazine, interverranno all’evento: il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, le Consigliere Comunali Anita Luciano ed Irene Falcone, il Consigliere Delegato allo Sport Danilo Costantini, la Consigliera alle Pari Opportunità dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Roma e Provincia Silvia Tombolini, Massimo NERONI, Responsabile Progetto Tutela dei Minori Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio, docenti e rappresentanti del mondo dello sport e dell’associazionismo locale.

