Colleferro: investito dal treno muore 70enne

Alle ore 10,48 la S.O. ha inviato in Via Sabotino a Colleferro, presso la stazione FS, la squadra VVF territoriale (16/A) per soccorso a persona .Giunti sul posto i soccorritori riscontravano una persona (uomo 70 anni circa) investita dal convoglio ferroviario e morta sul colpo. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto presente la Polfer e il personale del 118.

