Bancali usati e nuovi
Sanita'

Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si terrà domani a Roma all’università Europea, organizzato dal Corso di laurea di Medicina e Chirurgia diretto da Ernesto Greco, il congresso sulle nuove Linee guida della dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare. “La dieta mediterranea è da molti considerata il fattore di maggior importanza per la longevità che caratterizza la popolazione italiana, prima al mondo dopo il Giappone – spiega Greco all’Adnkronos Salute – Gli impatti benefici di questa alimentazione dal punto di vista epigenetico sono evidenti a livello cardiovascolare, ma anche nella prevenzione delle malattie neurodegenerative e oncologiche”.  

Il congresso, diretto da Greco, Roberto Volpe e Nicola Veronese, mette in evidenza i risultati raggiunti da questo gruppo di lavoro di esperti provenienti da prestigiose università italiane, dal Cnr e dall’Istituto superiore di sanità. Durante il congresso saranno affrontati anche gli impatti economici e di sostenibilità che la prevenzione cardiovascolare permette di tutelare a livello della nostra società. Tutti gli esperti presenti, medici, economisti, epidemiologi e ricercatori affronteranno l’importanza di questa corretta alimentazione e del suo impatto sulla salute globale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite

4 Marzo 2024

Coronavirus: Task force Regione Lazio a Nerola zona rossa

26 Marzo 2020

Malattia psoriasica, riparte la campagna informativa di Novartis

4 Luglio 2024

Pensioni, 2mila medici in fuga per evitare il taglio

31 Ottobre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno