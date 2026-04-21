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Sinner: “La mia forza? Non ascolto nessuno, solo io conosco il lavoro che faccio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Jannik Sinner ha parlato così ai microfoni di Sky Sport
oggi, martedì 21 aprile, in vista del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid: “Posso sapere solo io quanto lavoro c’è dietro, io e il mio team, so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose”.  

Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking Atp, ha aggiunto: “Per me è stato ovviamente un periodo molto importante con tante partite positive, ma nell’altro senso so anche che la dinamica di una stagione può cambiare in un attimo. Non sono uno che si esalta quando vince, ma non sono neanche uno che si butta giù quando perde, non sarebbe neanche giusto fare così. Sono sempre stato molto tranquillo, prima o poi i risultati arrivavano perché comunque sto lavorando tanto”. 

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