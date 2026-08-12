Demetra Domus arriva ad Artena: un nuovo progetto per l’assistenza alla terza età

Artena si prepara ad accogliere Demetra Domus, la nuova struttura di Gruppo Demetra dedicata alla terza età. Un progetto che porta sul territorio l’esperienza maturata negli anni dal Gruppo nel settore dell’assistenza agli anziani e che rappresenta una nuova tappa di un percorso sviluppato attraverso le strutture presenti a Velletri, Cisterna di Latina e Lariano.

L’imminente apertura arriva dopo quella recente della struttura San Pietro a Velletri e rappresenta per Gruppo Demetra qualcosa di più rispetto all’ingresso in un nuovo Comune. Demetra Domus nasce infatti con l’obiettivo di trasferire ad Artena il patrimonio di competenze costruito attraverso l’esperienza quotidiana con gli ospiti, le loro famiglie e gli operatori.

La presenza a Velletri, Cisterna di Latina e Lariano ha consentito al Gruppo di maturare esperienze in realtà e territori differenti. Un patrimonio che oggi può essere trasferito nella nuova struttura di Artena, mantenendo un’identità comune e, allo stesso tempo, valorizzando le caratteristiche specifiche di ciascuna realtà.

Demetra Domus nasce proprio con questa impostazione. Gli spazi e l’organizzazione della nuova struttura permetteranno di lavorare ulteriormente sulla qualità dei servizi, sulla formazione degli operatori, sulle procedure condivise e sulla costruzione di un metodo di lavoro comune.

Una particolare attenzione sarà riservata alla centralità della persona. L’assistenza alla terza età, infatti, non può essere ridotta esclusivamente alla risposta ai bisogni materiali dell’anziano, ma deve considerare anche gli aspetti relazionali, sociali e personali della vita quotidiana.

Una filosofia che caratterizza le strutture per anziani di Gruppo Demetra, nelle quali l’obiettivo è costruire un ambiente capace di coniugare assistenza, organizzazione e attenzione alle esigenze individuali degli ospiti.

Il rapporto con le famiglie e il ruolo degli operatori rappresentano altri due elementi centrali. La qualità di una struttura dipende infatti anche dalla capacità di creare un rapporto di fiducia con chi affida un proprio familiare e dalla preparazione delle persone chiamate quotidianamente a prendersene cura.

L’apertura di Artena consentirà al Gruppo di proseguire questo percorso, mettendo alla prova e perfezionando un modello che possa progressivamente essere condiviso tra realtà differenti.

Demetra Domus diventerà quindi anche un luogo nel quale continuare a imparare. Le esperienze maturate nella nuova struttura potranno essere utilizzate per migliorare le altre realtà del Gruppo, in un processo nel quale ogni nuova apertura contribuisce all’evoluzione dell’intera organizzazione.

Dopo le esperienze sviluppate a Velletri, Cisterna di Latina e Lariano, l’arrivo ad Artena conferma così una nuova fase di sviluppo per Gruppo Demetra: una crescita territoriale che punta a rendere sempre più solido e condiviso il proprio modello di assistenza, senza perdere quella componente umana che rimane essenziale nel lavoro quotidiano accanto agli anziani.

Perché, soprattutto quando si parla della vita e del benessere delle persone, “Ogni momento conta”.

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