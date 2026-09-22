David Rossi, Antonio Muto: “Non ero io il sedicente Muto, mai visto Goracci e mai conosciuto ex manager”

(Adnkronos) – “Io non conosco l’avvocato Goracci, non l’ho mai visto in vita mia” e “non ho mai conosciuto David Rossi”. Lo ha affermato Antonio

Muto, imprenditore, sentito a testimonianza in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell’allora capo della Comunicazione di Mps, sottolineando di non essere lui il sedicente ‘Antonio Muto’ che, presentandosi con quel nominativo, raccontò all’avvocato Luca Goracci, allora legale della vedova di Rossi, un misterioso retroscena.

E’ stato proprio il presidente della Commissione di inchiesta, Gianluca

Vinci, a spiegare i motivi della convocazione: “La sua chiamata nasce dal fatto che qualcuno, nel 2016, si è presentato a nome di Antonio Muto, imprenditore di Mantova, presso l’avvocato Luca Goracci riferendo dettagli molto precisi, immediatamente successivi alla morte di David Rossi: non stiamo parlando di qualcuno che ha commesso il fatto, ma di qualcuno che, tre anni dopo la morte di Rossi, ha riferito dettagli che poi negli anni abbiamo visto riscontrati. La cosa strana della vicenda – ha osservato Vinci – è che un testimone, che non ha responsabilità e che ha fornito elementi utili, poi sia del tutto scomparso e non si prenda il merito di aver aperto una strada, quella dell’omicidio, con dettagli anche molto puntuali di quello che è successo quella sera”. “Sebbene vi siano molti Antonio Muto”, Vinci ha spiegato che “molti hanno pensato” all’audito perché “Antonio Muto, imprenditore, con rapporti con Mps e da Mantova quindi lo abbiamo chiamato non con un intento persecutorio”, ha sottolineato Vinci aggiungendo che l’obiettivo dell’organismo parlamentare è svelare l’identità del sedicente Muto che si qualificò in quel modo.

L’audito ha sottolineato di non essere lui quel sedicente

Muto ricordando che lo stesso avvocato della famiglia Rossi in tv “quando gli hanno fatto vedere la mia foto, ha detto che non ero io quel Muto lì, ma un altro più alto di me con gli occhiali”. “Io non conosco Goracci – ha precisato l’audito – non l’ho mai visto in vita mia”. Replicando alla Commissione ha spiegato di essere andato talvolta a Siena “perché avevamo in ballo dei finanziamenti per un cantiere di Mantova, ma non ho mai conosciuto Rossi”. “Mai” svolti invece, ha risposto, lavori a Viadana (Mantova). A chi gli chiedeva chi possa aver usato il suo stesso nome per presentarsi dall’avvocato Goracci, Muto ha risposto: “Non riesco a immaginare chi possa aver fatto una cosa del genere”.

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