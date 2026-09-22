Pokémon GCC Megaevoluzione – Dominio Delta, una carta in anteprima

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha reso nota l’uscita di Megaevoluzione – Dominio Delta, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in arrivo il 6 novembre 2026 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. Il set segna il ritorno di Mega Rayquaza-ex, che non compariva nel GCC dai tempi di XY – Antiche Origini, pubblicata oltre un decennio fa. Ad affiancarlo ci sono Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex, quattro Pokémon-ex Megaevoluzione che compongono il fulcro dell’espansione insieme ad altri sei Pokémon-ex.

La novità più rilevante sul piano meccanico riguarda però le carte Stadio leggendarie, introdotte per la prima volta proprio con questo set. Si tratta di coppie di carte Stadio che, giocate insieme, formano un’illustrazione unica più ampia, capace di aprire nuove combinazioni strategiche rispetto alle tradizionali carte Stadio singole. Le buste che contengono una carta Stadio leggendaria includono entrambe le metà necessarie a completarla, garantendo che chi la trova possa utilizzarla immediatamente in accoppiata.

Il resto del set si compone di 14 carte rare illustrazione, 17 tra Pokémon e carte Allenatore in versione ultrarara e sei carte, tra Pokémon e Aiuto, in rara illustrazione speciale. Megaevoluzione – Dominio Delta sarà disponibile in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e diverse collezioni tematiche.

Prima del lancio ufficiale, gli appassionati potranno provare le nuove carte nei tornei prerelease organizzati nell’ambito del programma Play! Pokémon, che prenderanno il via il 24 ottobre 2026 presso i negozianti indipendenti aderenti all’iniziativa. Un’anteprima digitale arriverà invece il 5 novembre, quando l’espansione debutterà sull’app GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows: chi effettuerà l’accesso in quei giorni riceverà bonus di gioco legati proprio ai nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione.

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