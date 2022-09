Crollo al Globe Theatre a Roma, struttura inagibile

Crolla una delle scale esterne del Gigi Proietti Globe Theatre, nel cuore di Villa Borghese. Attimi di panico tra gli spettatori che stavano lasciando la struttura. Secondo quanto si apprende non risultano feriti gravi. Dieci le persone lievemente coinvolte, 5 adulti e 5 ragazzi, trasportati negli ospedali Bambino Gesù, policlinico Gemelli, San Giovanni, Pertini e policlinico Umberto I. Sul posto, oltre al personale medico del 118 presente con 7 automediche e una ambulanza, 4 squadre dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso.

“Sono in contatto con i responsabili della gestione del Globe Theatre, il commissario del Teatro di Roma, Gianluca Sole, e la Protezione civile dopo il crollo di una scala esterna che ha interessato la struttura. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, soltanto un paio di contusi – ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -, ma bisogna capire che cosa è successo perché il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest’estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione. Insieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile accerteremo le ragioni del crollo, ma dalle ultime notizie non risultano feriti gravi”.

“Confermo che fortunatamente ci sono solo sei casi di escoriazione e nessun ferito grave, apparentemente sembra che si siano sganciate alcune piastre di tenuta della rampa. È un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità”, ha aggiunto. “Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”. “Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi”, ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

