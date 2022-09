Contro l’Atalanta per altri tre punti

Lottare, vincere e scavalcare i bergamaschi, magari con la speranza di tornare in vetta alla classifica. Il tutto dalle 18 all’Olimpico di Roma.

Alle ore 18 di domenica 18 settembre la Roma ospiterà allo stadio Olimpico della capitale l’Atalanta per la settima giornata di serie A.

Non sarà affatto semplice, ma la parola d’ordine è una sola: vincere. Portare i tre punti a casa vorrebbe dire tornare sulla vetta dell’Olimpo scavalcando di ben due punti la stessa Dea.

La vittoria per 3-0 contro l’HJK Helsinki darà morale e forza ai giallorossi per conquistare il match del tardo pomeriggio romano. Ma non bisogna dimenticare che si giocherà senza il difensore olandese Rick Karsdorp, sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro.

Non una bella notizia, visto che ora il numero 2 giallorosso sarà sottoposto ad operazione chirurgica in Svizzera a San Moritz presso la Klinik Gut del Dott. Georg Ahlbäumer.

L’Atalanta potrà quindi puntare sui suoi migliori schemi offensivi, ma proprio per questo che José Mourinho dovrà far avanzare quanto più possibile i suoi uomini in azioni di pressing continuo, in modo da poter respingere quanto più i nerazzurri.

Se dovesse arrivare la vittoria, il ritorno tra le parti alte della classifica farebbe tornare la serenità nel mondo dell’AS Roma. Tifosi, società, staff e giocatori ritornerebbero a respirare l’aria della serenità e le condizioni psicologiche gioverebbero di gran lunga la squadra.

Appuntamento alla sfida dell’Olimpico, magari anche con la speranza di qualche passo falso delle dirette concorrenti come Napoli, Inter, Milan, Udinese, Juventus, Torino e Lazio. Tutte squadr pronte a mangiare posizioni al primo passo falso della Roma.

