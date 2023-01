Conclusa la 17ma giornata. Milan e Inter fermate. Il massimo campionato di serie A giunge quasi al giro di boa.

Il Napoli riprende a vincere imponendosi 0-2 a Genova sulla Sampdoria mentre le due milanesi vengono fermate con lo stesso identico punteggio di 2-2 e sempre all’ultimo minuto, l’Inter a Monza e il Milan in casa con la Roma.

Il colpo di testa di Caldirola deviato da Dumfries consente al Monza di pervenire al pareggio togliendo all’Inter due punti fondamentali mentre sorte ancora più beffarda viene riservata al Milan dalla Roma. I padroni di casa, dopo aver raggiunto il 2-0 a un quarto d’ora dalla fine, vengono raggiunti begli ultimi 5 minuti di gioco, prima da Ibanez e poco dopo da Abrham. Anche qui un 2-2 inatteso e che gioca tutto a favore del Napoli.

ill Napoli adesso dovrà guardarsi dalla Juventus che ha raggiunto il Milan al secondo posto ma che soprattutto dovrà affrontare venerdì a Fuorigrotta dove può succedere di tutto.

Un’altra doccia gelata l’ha provata la Lazio che stava dominando e vincendo in casa contro l’Empoli ma che poi si è fatta raggiungere dai toscani per due follie difensive. Occasione d’oro persa per la Lazio per restare incollata all’Inter.

Partite equilibrate terminate con pareggi annunciati tra Spezia-Lecce 1-1, Salernitana-Torino 1-1.

La Fiorentina riesce a imporsi in casa contro il Sassuolo per 2-1 consolidandosi così nelle solite posizioni di centroclassifica ma adesso il Sassuolo inizia a navigare pericolosamente in acque basse.

Infine, nello scontro di bassa classifica, il Verona con un colpo di reni si sbarazza per 2-0 della Cremonese e così lascia l’ultimo posto in classifica ma è solo penultima adesso. E’ proprio la Cremonese ora a rappresentare il fanalino di coda della classifica.

L’ultima gara della giornata è stata Bologna-Atalanta terminata con la vittoria deli lombardi per 1-2 portandosi così a parti punti con la Roma