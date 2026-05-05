COMICON Napoli 2026: numeri e impatto economico da record per il festival

(Adnkronos) – La chiusura della XXVI edizione del festival dedicato alla cultura pop presso la Mostra d’Oltremare di Napoli ha consolidato un trend di partecipazione in linea con i risultati dell’anno precedente, registrando un totale di 183.000 visitatori. L’evento si è articolato attraverso 10 sezioni tematiche, tra cui Fumetto, Videogame, Cinema e Innovazione, ospitando oltre 480 relatori internazionali e 520 espositori per un programma complessivo di oltre 650 appuntamenti.

Sotto il profilo economico, l’iniziativa ha generato un impatto sul territorio campano valutato in oltre 43 milioni di euro, confermandosi come un catalizzatore strategico per l’indotto locale.

Entusiasmo arriva dalla Regione Campania, il Presidente Roberto Fico ha dichiarato: “Da ventisei edizioni COMICON è un appuntamento fondamentale per la cultura pop non solo per la Campania e l’Italia. La manifestazione è cresciuta nel tempo, ampliando la sua visione, arricchendo e diversificando il suo programma. Rappresenta un importante momento di aggregazione, confronto, espressione di talenti creativi, di unione tra generazioni diverse. Si rinnova costantemente, di anno in anno, nel segno della vivacità culturale, dell’entusiasmo e dell’energia di tutti coloro che vi partecipano. Come Regione Campania siamo al fianco di questo progetto consapevoli dell’importanza che riveste, per lo sviluppo della nostra comunità, un sostegno deciso alla cultura”.

“Il Comicon a Napoli si conferma un format vincente perché richiama le giovani generazioni creando quel senso di comunità di cui abbiamo tanto bisogno in questa fase storica. Come Amministrazione comunale lo abbiamo anche portato tra i luoghi della città rendendo ancora più speciale questi giorni di festa, passione, cultura dalle varie sfaccettature. Napoli sempre più capitale dei giovani, dell’innovazione e del talento”, ha sottolineato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il palinsesto ha visto la partecipazione di figure di rilievo internazionale come l’attore americano John C. McGinley e lo storico editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, oltre al mangaka Makoto Yukimura e al voice actor Troy Baker. Particolare rilevanza scientifica e culturale ha assunto il dialogo tra l’astronauta Luca Parmitano, l’artista Caparezza e il Magister 2026 Leo Ortolani, focalizzato sulle intersezioni tra spazio e media popolari. Tra le anteprime e gli incontri tecnici si segnalano il panel sulla serie From, l’evento Netflix con Zerocalcare e l’intervento del compositore Tomoyuki Tanaka.

In ambito editoriale, il festival si è concluso con l’assegnazione del Premio Miglior Fumetto a “Babbo dove sei?” di Francesca Ghermandi. Le attività proseguiranno nel corso dell’anno con la mostra dedicata a Robert Crumb presso il Maschio Angioino, dal 27 maggio al 31 agosto, e con l’edizione di Comicon Bergamo prevista dal 26 al 28 giugno. L’appuntamento per la XXVII edizione a Napoli è già stato fissato per il periodo compreso tra il 29 aprile e il 2 maggio 2027.

“Il nostro festival è già al lavoro per avere, nel 2027, autori, ospiti e novità di assoluta qualità e respiro internazionale. Guardiamo alla prossima edizione con rinnovata fiducia nelle nostre potenzialità che, quasi a ridosso dei 30 anni di COMICON che festeggeremo nel 2028, dimostrano di essere ancora tutte da esplorare. Daremo spazio alla creatività, ai nuovi linguaggi contemporanei e svilupperemo sempre più collaborazioni internazionali: questi gli obiettivi per il 2027 per un festival che prova a invertire la narrazione comune sui giovani concentrati solo dai cellulari e isolati nelle bolle dei social. Il pubblico di COMICON non sembra seguire questo racconto: conta lo stare insieme dal vivo, condividere piuttosto che dividere, scoprire il mondo invece che isolarsi, concentrarsi su un fumetto o un manga. Penso che COMICON sia uno stimolo per innescare processi sociali positivi”, ha dichiarato Claudio Curcio, Presidente COMICON.

“Chiudiamo l’edizione 2026 con la conferma di COMICON come evento leader, a livello internazionale, sulla cultura pop. Alla base di questo successo c’è un qualificato e variegato programma sui vari segmenti d’offerta, la capacità di innovazione e anticipazione delle tendenze di consumo culturale, e un modello di impresa cooperativa che, in maniera dinamica, coinvolge tanti giovani e crea valore interno e sull’intero territorio, operando con base a Napoli, ma in tutta Italia ed all’estero. Ci eravamo dati un obiettivo: fare di aprile, a ridosso di COMICON, il mese della creatività a Napoli ed in Campania: con il fuori festival di Napoli ed i suoi 35 eventi diffusi in città realizzati grazie al Sindaco Manfredi e al supporto del Comune di Napoli, e la ripresa del COMICON Extra, il programma di eventi portati in Campania con la Regione e grazie alla volontà dell’Assessore Cutaia, stiamo dimostrando che questo obiettivo non solo è perseguibile ma potrà rappresentare, in un prossimo futuro, un grande attrattore che valorizza, attraverso i giovani e la cultura pop, le eccellenze locali. Circa 1.000 pernottamenti assicurati direttamente dal COMICON per i propri ospiti, a cui sono state offerte gite e tour in alcuni luoghi di specifico interesse di Napoli e della Campania. 500 collaboratori che, a vario titolo, sono impegnati direttamente dalla cooperativa per gestire le funzioni vitali del festival e che si aggiungono alle 50 risorse che per l’intero anno lavorano al progetto. Ringraziamo tutti coloro che vedono in COMICON un modello positivo non solo per l’intrattenimento, ma per la socialità, la crescita, la formazione e finanche lo stimolo ad opportunità di lavoro e di impresa. In un momento di follia, odio e discriminazioni, COMICON parla di pace, di inclusione, di solidarietà ”, ha affermato Carlo Cigliano, Amministratore Delegato COMICON.

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