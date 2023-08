Codacons su abbandono animali in Italia

Un altro versante di attività per “Assofido-Codacons”, la nuova associazione aderente al Codacons che si occupa esclusivamente della difesa degli animali, anche dal punto di vista legale: i numeri relativi all’abbandono di animali in Italia risultano infatti letteralmente agghiaccianti (per la LAV ogni anno in Italia vengono abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti; per Legambiente 71.000 cani sono stati abbandonati nel solo 2022), ma ad accrescere la preoccupazione intorno al tema c’è il fatto che si tratta di stime spannometriche, probabilmente al ribasso, perché nessuno sa quanto sia esteso il fenomeno in realtà. Il randagismo, per esempio, non è completamente tracciato: e gli unici dati ufficiali – quelli presenti sul sito del Ministero della Salute, che raccoglie i dati delle Regioni – sono parziali e quindi inutili, visto che alcune Regioni non rispondono alla richiesta del Ministero.

Se “ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; e l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante”, come si legge nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’animale”, lo scenario del nostro Paese racconta una fragorosa violazione di questo diritto: parlare di centinaia di migliaia di animali abbandonati ogni anno significa denunciare una strage inevitabile. L’animale lasciato solo non è infatti abituato a procacciarsi il cibo e spesso muore di fame e di sete. Alcuni animali, abbandonati perché vecchi o già malati, non hanno alcuna possibilità di riuscire a sopravvivere. Senza contare, ancora prima di tutto il resto, il trauma psicologico dell’abbandono e il rischio per la sicurezza della circolazione stradale per gli animali diventati randagi.

Centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini di tutta Italia arrivate ad “Assofido-Codacons” aiutano intanto a inquadrare la vastità di un fenomeno che finora è rimasto sottotraccia, ma che adesso finalmente comincia a emergere: l’abbandono è molto più diffuso di quanto non si creda. Scoperchiare questo vaso di pandora, facendo finalmente chiarezza su fenomeni medievali e indegni di un Paese civile e moderno, è ormai una necessità civile.

Alla luce di questa colossale violazione dei diritti degli animali in Italia l’Associazione ricorda a tutti i cittadini che è a loro disposizione il numero Whatsapp 0695550273 e l’indirizzo mail contatti@assofido.it ai quali segnalare casi abbandono nei confronti di cani, gatti o altri animali, con la possibilità di inviare anche foto e video e altri elementi utili a individuare i responsabili dei reati.

In questo senso infatti, è bene ricordare che l’abbandono di animali è punito “con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro” (articolo 727 del Codice Penale). I responsabili dei reati segnalati all’Associazione saranno denunciati alle Procure competenti, ai fini dell’azione penale del caso.