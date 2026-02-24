Astrotarocchi 25 Febbraio 2026 di Cristina Olmi

💫Ariete Ti godi i frutti del tuo lavoro. È un momento di indipendenza e benessere materiale. Sentiti orgogliosa di ciò che hai costruito nella tua “casa”: la stabilità è la tua forza attuale. 💫

💫Toro Se hai una questione in sospeso con un’autorità, è il momento di agire. La vittoria è a portata di mano, ma richiede controllo e direzione. Anche se non ce ne sono va portata la vita avanti in questo modo, non correre troppo, guida con fermezza.🌟

💫Gemelli Scelte importanti in arrivo. Il cuore e la mente devono trovare un accordo. Se c’è stata maretta in un rapporto, la carta suggerisce che l’unione e la comunicazione sincera risolveranno tutto. 🍂

💫Cancro L’intuizione è altissima. Fai attenzione ai sogni e ai messaggi sottili. Non tutto è chiaro come sembra, quindi procedi con cautela prima di prendere decisioni definitive, specialmente in famiglia. 🌻

💫Leone Sei nel tuo elemento. Hai il coraggio necessario per domare qualsiasi situazione difficile. La tua dolcezza sarà più efficace della rabbia: usa la diplomazia per ottenere ciò che vuoi.

🌟

💫Vergine Un momento di riflessione necessaria. Cerca le risposte dentro di te invece che all’esterno. Un “consiglio” saggio potrebbe arrivare da una persona matura o da un libro che stai leggendo.✨

💫Bilancia Equilibrio ritrovato. Se attendi una risposta legale o formale, le carte dicono che l’esito sarà equo. Mantieni l’obiettività e i fatti parleranno per te.🌟

💫Scorpione Non temere: è la fine di un ciclo pesante. Qualcosa deve essere lasciato andare per fare spazio al nuovo. Come il “Battello”, stai navigando verso acque diverse e più calme. 🍀

💫Sagittario Un progetto arriva a compimento e ti senti realizzata. È il momento di festeggiare e di allargare i tuoi orizzonti: tutto il mondo è la tua casa.🌊

💫Capricorno Prendi in mano il comando. La tua autorità è riconosciuta e rispettata. È un ottimo momento per organizzare il lavoro e mettere basi solide (l’Ancora) per il tuo futuro professionale.🌹

💫Acquario Dopo un periodo di stress, la luce torna a brillare. Segui i tuoi desideri più puri, l’universo ti protegge e non solo dara’ anche una bella mano 🍀

💫Pesci Un incontro speciale o un accordo di lavoro si rivelerà estremamente proficuo. C’è sintonia totale con chi ti circonda.🌞

🔵🟣 🔴🟡 Buona giornata 🟡🟢🔵🟣

