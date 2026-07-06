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Cobolli, quarti a Wimbledon ed esultanza alla Ronaldo. Poi chiede una casa… in prestito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli show a Wimbledon 2026. Il numero 10 del ranking Atp ha dato spettacolo agli ottavi, battendo Alex De Minaur in tre set e guadagnando i quarti a Londra per il secondo anno consecutivo. “Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché fa caldo ed è meglio risparmiare le energie” ha detto l’azzurro in campo, dopo aver caricato il pubblico con una particolare esultanza in pieno stile Cristiano Ronaldo. Con tanto di “Siuuuuum” urlato dal pubblico”.  

Il tennista azzurro ha poi continuato: “Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato affrontarlo. Il mio prossimo avversario? Guarderò la partita come al solito con un bel gelato, stasera cucina papà e preparerà pasta con pomodoro e cipolla. Magari però guardiamo i Mondiali, c’è Spagna-Portogallo”.  

Cobolli ha chiuso con una battuta sulla sua permanenza a Londra: “Dobbiamo trovare una casa, al momento non ce l’abbiamo ancora. I bagagli sono nell’altra, qualcuno ha una casa da prestarci?” le sue parole, tra le risate del pubblico. 

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