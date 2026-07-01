Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Sono criminali di alto livello, nostri investigatori formidabili”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Si tratta di una squadra che fa per mestiere questo, attentati, estorsioni, probabilmente per la criminalità di alto livello”. Così Sigfrido Ranucci parlando ad Agorà Estate, su Rai Tre, dell’arresto di ieri dei presunti responsabili dell’attentato ai suoi danni. “Credo che gli investigatori abbiano qualche traccia, più di una probabilmente – dice il giornalista – Dobbiamo aspettare di vedere quale sarà l’evoluzione. Se queste persone confesseranno qualcosa, come mi auguro. I nostri investigatori hanno dimostrato di essere formidabili”. 

Parlando del suo stato d’animo ha aggiunto: “Mi sento bene. Certo mi ha riportato indietro a quel giorno, quindi sicuramente c’è un po’ di stordimento”.  

Quattro persone sono state arrestate per l’attentato al giornalista, avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma, quando un ordigno esplose davanti al cancello dell’abitazione del conduttore di Report. Nelle prime ore della mattina di ieri, nelle province di Napoli e Avellino, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale (3 in carcere e uno agli arresti domiciliari). 

Si tratta di Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano, in provincia di Napoli, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, tutti residenti nell’Avellinese. Il gruppo avrebbe agito su commissione, in cambio di diverse migliaia di euro. I quattro hanno precedenti penali per droga e il 53enne in particolare tra i precedenti ha anche il sequestro di persona, violenza sessuale, rapina ed estorsione. La procura di Roma nella richiesta di arresto contestava l’accusa di strage, non riconosciuta poi dal gip nell’ordinanza. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

ITALIA AL CENTRO

ITALIA AL CENTRO, SABATO 9 LUGLIO A ROMA LA PRIMA CONVENTION NAZIONALE DEL MOVIMENTO DI GIOVANNI TOTI

8 Luglio 2022

Visita medica di Trump, salute torna al centro dell’attenzione negli Usa

27 Maggio 2026

La piscina comunale di Anzio ha ripreso le attività sportive ed è tornata nuovamente fruibile alla cittadinanza

1 Ottobre 2018

Fiere, Albarelli: “Oltre mille espositori da 44 Paesi confermano la vocazione globale di Expo Riva Schuh”

14 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno