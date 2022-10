Ciampino, amministrazione al lavoro per pre e post scuola

In merito all’attivazione del servizio di pre e post scuola, la Sindaca Emanuela Colella e l’Assessore alla Pubblica istruzione Umberto Verini in una nota fanno sapere che: “dopo quanto annunciato pochi giorni fa a mezzo stampa in un video postato sui canali Facebook, durante il Consiglio comunale di mercoledì abbiamo spiegato nel dettaglio in quali capitoli di bilancio siamo riusciti a trovare la copertura finanziaria che ci permetterà di attivare il servizio. Gli uffici, che ringraziamo per il prezioso contributo, sono al lavoro per il passaggio formale per la variazione di Bilancio e conseguente predisposizione degli atti per la pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio”.

Si informano altresì le famiglie che lunedì 17 ottobre partirà il servizio di refezione scolastica per gli utenti del secondo circolo, completando così l’avvio della mensa per tutti i circoli didattici del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...