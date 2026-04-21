Che cosa succede all’account Apple quando si muore?

(Adnkronos) – L’ecosistema Apple ha introdotto con il rilascio di iOS 15.2 una specifica procedura per la gestione della cosiddetta eredità digitale, semplificando un passaggio burocratico precedentemente complesso. Lo strumento principale è rappresentato dalla funzione Contatto Erede, che permette all’utente di designare preventivamente una persona di fiducia autorizzata ad accedere ai dati salvati su iCloud dopo il decesso. Il soggetto indicato, per procedere con il recupero di fotografie, note e contatti, deve essere in possesso di una chiave di accesso univoca, solitamente fornita tramite codice QR, e deve presentare formalmente il certificato di morte alla società tramite i canali ufficiali.

Qualora la configurazione preventiva non sia stata effettuata, il percorso per ottenere l’accesso alle informazioni private diventa sensibilmente più articolato e richiede l’intervento diretto del supporto Apple. In questa circostanza, i familiari o gli eredi legali devono produrre una documentazione giuridica specifica che attesti il diritto al subentro nell’account, una procedura che mira a tutelare la privacy dell’utente originario pur consentendo il recupero di ricordi o documenti di valore. La valutazione di queste richieste avviene seguendo protocolli di sicurezza rigorosi stabiliti dal produttore, i quali richiedono spesso tempi tecnici di verifica più estesi rispetto alla procedura automatizzata.

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la distinzione tra il possesso dei dati in cloud e l’accesso fisico allo smartphone. Sebbene l’approvazione della richiesta di eredità consenta di rimuovere il blocco di attivazione dai dispositivi, il codice di sblocco dello schermo impostato dal proprietario originale rimane una barriera invalicabile per garantire la crittografia dei dati locali. Di conseguenza, per rendere nuovamente operativo l’hardware per un nuovo utilizzo, è spesso necessario procedere all’inizializzazione completa del terminale, operazione che comporta la cancellazione definitiva di tutto il contenuto che non sia stato precedentemente sincronizzato sui server remoti.

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