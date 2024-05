“Chasing Dreams” è l’EP d’esordio dei Whisper Of A White Bullet

Dal 21 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “CHASING DREAMS” (Overdub Recordings), il primo EP dei WHISPER OF A WHITE BULLET.

“Chasing Dreams” è il primo EP dei Whisper Of A White Bullet, composto da sei canzoni. Questo lavoro è il risultato di un’evoluzione sonora, stilistica e personale che ha radici profonde. Nasce dall’ ossessione di creare qualcosa di personale e farlo sentire agli altri mentre dentro brucia il sogno di poter vivere di musica, pur consapevoli delle difficoltà che questa ambizione comporta. L’EP è il frutto di ore spese a provare e riprovare le canzoni e gli arrangiamenti cercando il giusto mix tra le influenze dei quattro componenti della band, mantenendo sempre originalità e fedeltà a se stessi.

Spiega la band a proposito dell’EP: “Chasing Dreams è una dichiarazione di intenti, una summa delle influenze dei membri della band. Dietro ai riff incalzanti, ai soli, agli scream, si percepisce la visione della vita che ci caratterizza. Non ci sono pulpiti da cui partono prediche, ma uno storytelling del quotidiano filtrato attraverso una ricerca delle parole che non possono essere separate dalla musica”.

TRACKLIST:

1 – OVERCOME

2 – SEVEN

3 – OF LIFE

4 – A PART OF ME

5 – PLAGUE

6 – OUT OF CONTROL

Biografia

“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà”. (Albert Einstein). Questa frase rappresenta bene il progetto Whisper Of A White Bullet. Mille peripezie, mille cambi di line up e finalmente una stabilità che ha portato nuove canzoni, nuova linfa vitale ed una maggior consapevolezza. Le varie influenze musicali si uniscono in un mash-up che definiamo post-hardcore.

“Chasing Dreams” è l’EP d’esordio dei Whisper Of A White Bullet distribuito da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 21 maggio 2024.

