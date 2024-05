Astrotarocchi 22 maggio 2024

🌹 22 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete il nuvoloso puo’ essere molto fastidioso ma passa veloce, oggi un po’ di stanchezza si fa sentire, ed un giorno di tranquillita’ non puo’ che farvi bene, recuperate energia

Toro ci sono varie strade aperte il difficile e’ scegliere, non prendete quella piu’ facile, si rischia di dover tornare indietro, valutate attentamente prima di scegliere, la giornata e’ di pensieri

Gemelli state per avere un bel successo con qualcosa o qualcuno che vengono dal passato, ed e’ una persona per voi importante vi prenderete una bella rivincita, la giornata e’ buona

Cancro volete a tutti i costi la stabilita’ economica e affettiva, e’ cosa piu’ che lecita e state lavorando bene in tal senso, ma non fatevi una colpa se ancora non siete riusciti, ogni cosa ha il suo tempo e il vostro sta per arrivare

Leone dal caos nascono sempre delle ottime opportunita’ ma a patto che vediate non solo il lato negativo, ma andiate oltre, e propio dopo quell’oltre che c’e’ il positivo, e da li nascono buone idee, oggi potrebbe nascerne una, la giornata e’ ottima

Vergine qualcosa che ha disturbato finora si ferma, all’improvviso molla il colpo, e finalmente un tunnel lungo anni, vede la luce, voi siete piu’ forti del buio, avrete una vittoria schiacciante

Bilancia nuovi accordi si profilano all’orizzonte, e nel tempo porteranno benessere e tranquillita’, ci sara’ una nuova stabilita’ molto appagante e senza tanti affanni, la giornata e’ buona

Scorpione arrivano notizie tanto attese, e voi userete l’astuzia per scoprire tutto quello che volete sapere, attenzione solo a non essere insistenti, potreste provocare la chiusura a riccio, la giornata e’ buona

Sagittario avete una protezione sottile sempre al vostro fianco che vi difende da energie pessime, ma questo non vuol dire che non dovete essere comunque sempre cauti e prudenti, in ogni caso di qualunque cosa si tratti, che vi da’ pena, si risolvera’

Capricorno per voi c’e’ un consiglio che le lame vogliono darvi : dominando voi stessi e il caos interiore, diverrete padroni della situazione e potrete realizzare le vostre aspettative. Usate la pazienza e’ l’unico conto da pagare

Acquario progressivamente si schiarira’ qualcosa che al momento non si comprende bene, e si potra’ aggiustare qualunque diatriba con un amichevole accomodamento, a patto che ci sia la volonta’ di tutte le parti, la giornata e’ tranquilla

Pesci ricordate la sorte risarcisce sempre con una pioggia di felicita’ e fortuna chi ha saputo impiegare le sue energie per il bene degli altri, se siete fra queste persone avrete la vostra personale pioggia



Buona giornata a tutti



