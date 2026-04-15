Champions, Raphinha e la profezia (sbagliata) in Atletico-Barcellona

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Raphinha e la profezia ‘sbagliata’ in Atletico Madrid-Barcellona. Prima del fischio d’inizio del derby spagnolo valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Raphinha si è mostrato piuttosto spavaldo davanti ai tifosi avversari, che hanno riempito ogni seggiolino del Wanda Metropolitano.

L’attaccante brasiliano, ricevendo i cori poco amichevoli dei tifosi dell’Atletico, ha fatto un segno con le mani in direzione delle tribune urlando le parole: “Oggi andate a casa”. Una chiara dichiarazione d’intenti da parte del calciatore del Barcellona, che credeva, come il resto dei suoi compagni, nella rimonta dalla 0-2 subito in casa nella gara d’andata.

La partita però ha raccontato una storia diversa. Il Barcellona è volato subito sul 2-0 con i gol di Yamal e Ferran Torres, ma ha subito sul finale di primo tempo la rete di Lookman, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale e che è valsa all’Atletico la qualificazione alla semifinale di Champions League. Con buona pace di Raphinha.

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