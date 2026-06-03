Ballando, Carlucci: “Lucarelli lascia? Ha scelto un percorso diverso”

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Selvaggia Lucarelli lascia, dopo dieci anni, Ballando con le stelle. “Ha dichiarato di aver scelto un percorso diverso con grande affetto e grande amicizia da parte nostra, penseremo più avanti a cosa dovrà succedere. Non faccio ora il toto-giuria”, ha detto Milly Carlucci a margine della presentazione, oggi al Ministero della Cultura, di ‘Campioni del mondo. Italia loves Unesco’, il programma in diretta su Rai1 in mondovisione dall’Arena di Verona venerdì 5 giugno alle 21,30 di cui sarà conduttrice.

Carlucci ha dunque parlato della prossima edizione del programma del sabato sera di Raiuno. A proposito delle tante voci circolate in questi giorni, tra cui quella dell’arrivo di Barbara d’Urso al posto della giornalista, la Carlucci ha affermato che “tutti fanno esercizio di fantasia. Noi siamo molto felici di questo esercizio di fantasia perché vuol dire tenere ‘Ballando con le stelle’ al centro dell’attenzione nazionale. Non faccio nessun toto-giuria perché, veramente, non ne stiamo parlando. È un argomento su cui dovremmo riflettere tutta l’estate per arrivare poi a una soluzione a settembre, visto che la giuria è il motore del programma. Adesso – ha scandito – il primo argomento è il cast perché, senza cast, non c’è Ballando, poi vedremo chi siamo e capiremo che succederà. Selvaggia ha dichiarato di avere un percorso diverso con grande affetto e grande amicizia da parte nostra, ma penseremo più avanti a cosa dovrà succedere”, ha ribadito la conduttrice

“Comunque rimane il fatto che la nostra giuria è la più iconica e chiacchierata di tutto lo spettacolo italiano”. Sui possibili ritorni, Carlucci si è espressa anche sull’eventualità che Todaro possa rientrare, desiderio che il ballerino ha espresso in una recente intervista. “Ma lui è già tornato a’ Ballando’ per la celebrazione dei 20 anni – ha ricordato la Carlucci -. Noi stiamo ogni volta cercando di andare avanti e di cambiare anche in piccola parte tutto il nostro cast fisso senza lasciare indietro nessuno ma per essere sempre molto presenti sull’attualità”.

Carlucci si è anche soffermata sul trasloco cui andrà incontro il programma che lascerà lo studio del Foro Italico per approdare a Saxa Rubra. “Il cambio di location – ha detto – è un altro fatto importante. E’ una di quelle occasioni di crescita. E’ come succede nei cambi di casa quando tu sei costretto a esaminare quello che ti serve e quello che non ti serve, anche noi saremo costretti a fare un po’ un inventario di chi siamo, di come siamo, di come ci muoviamo. Andremo a Saxa Rubra”.

E ancora Carlucci ha parlato della tenuta del suo programma arrivato alla 21esima edizione. Cosa risponde a chi dice che in televisione manchi la capacità di rinnovarsi? “Noi stessi in primavera abbiamo tentato programmi diversi. Un titolo come ‘Canzonissima’ è antico con un cuore modernissimo, con una grande reboot, e un grande rinnovamento. Ma nella televisione di oggi trovare dei titoli nuovi è difficile: non hai l’attenzione di tutto il pubblico italiano come quando debuttavano i grandi varietà di Rai1. Adesso ci sono migliaia di rivoli in cui tu disperdi la tua attenzione. Credo che il miracolo che è successo con Canzonissima nasca molto dal fatto che era un titolo così forte”.

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