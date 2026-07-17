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Francia, addio Deschamps: Zidane sarà il nuovo ct

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Zinedine Zidane sarà il prossimo ct della Francia. L’ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Didier Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l’Inghilterra dei Mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della Nazionale transalpina. 

La notizia, riportata da Fabrizio Romano, era nell’aria da tempo ed è diventata certa dopo l’eliminazione in semifinale dei Bleus, battuti dalla Spagna con un netto 2-0.  

Zidane, che alla guida del Real Madrid ha conquistato 11 trofei tra cui tre Champions League, dovrebbe firmare un contratto fino al 2030, con l’obiettivo di guidare la Francia nei prossimi Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. 

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