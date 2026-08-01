Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ceuta, Balotelli: “Italia agli italiani, Africa agli africani”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO”. E’ Mario Balotelli a scrivere questa frase in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.  

L’ex attaccante della Nazionale italiana ha commentato così la crisi migratoria a Ceuta, dopo che quasi quasi 60mila persone sono arrivate dal Marocco nell’arco di una giornata.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, nota del sindaco sulle scuole

17 Novembre 2017

Chi preferisce Messi a Ronaldo è di destra o sinistra? Studio trasforma rivalità in politica

19 Giugno 2026

Giulia Boi scomparsa in Sardegna, l’ultimo sms il 27 maggio

16 Giugno 2026
Roma

Interventi in provincia di Roma, a Velletri e Tivoli, danni al ristorante La Vela a Fiumicino [FOTO]

22 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno