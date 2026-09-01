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In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime, oltre 1000 i morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava ancora il bilancio delle vittime in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal.
Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio è salito a 987 corpi recuperati, mentre sarebbero quasi 4 mila i dispersi. Sul fronte tibetano, invece, le autorità cinesi hanno riportato 16 morti nel loro ultimo aggiornamento, portando così il bilancio provvisorio delle vittime del disastro a 1.003. Intanto, le forze di sicurezza proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, in coordinamento con le diverse agenzie governative e con la popolazione locale.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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