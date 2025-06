Centocelle, i locali in campo per il decoro del quartiere: Giannini Testimonial

Centocelle torna in campo. E per il secondo anno lo fa con una torneo di calcetto tra i locali più in voga del quartiere. Una seconda edizione che, dopo i fondi raccolti per far operare in America una ragazza di 18 anni lo scorso anno, in questa edizione punta a far luce su decoro, sicurezza e vivibilità della zona a cavallo tra la Casilina e la Prenestina. Ecco allora che dai drink al gol il passo è breve e le sfide scalderanno i cuori a partire da domenica 15 giugno. La giornata inaugurale segnerà il passo per arrivare alla fase di qualificazione di mercoledì 18 e alla finalissima del 22 giugno. Gli incontri, diretti da arbitri federali, si svolgeranno nell’Usd Centocelle di viale della Primavera.

Maglie, locandine e annunci sono già partiti con un tam tam davvero assordante nel cuore di Centocelle. Tra i più attivi organizzatori sicuramente spicca il The wanderer pub: “Crediamo molto in queste iniziative di socialità e sport che vanno a unire i locali con i residenti – spiega Daniele Faccenna e Federico Campi, della birreria english style – per creare un gruppo che possa fare da cassa mediatica per portare alla ribalta anche i problemi che una zona come Centocelle vive. Con iniziative come quella del torneo di calcio tra locali si potrà fare il punto e mettere in campo con aiuti fattuali un futuro sempre migliore per un quartiere storico e popolare come il nostro”. Birra a fiumi e iniziative personalizzate faranno da corollario al core event: il torneo.

In campo scenderanno: Plumaroma, Orto romano, Birre e spritz, Kiami, Litro wine, Grove stree store e Brikkeroma. Testimonial d’eccezione per questa seconda edizione della Guinness Centrocelle cup il principe Giuseppe Giannini che ha voluto dedicare anche un video per alzare l’adrenalina delle sfide e invitare quante più persone possibile all’iniziativa. Nono solo l’ex capitano giallorosso ha inventato uno speciale modo di selezione delle sfide che sta spopolando sui social. L’evento sarà raccontato sulle pagine social dedicate con delle chicche particolari sul neonato profilo Instagram ufficiale del torneo (@centocelle_guinness_cup) e sui vari profili dei locali che prenderanno parte alle sfide.