Spring Beer Festival a Tivoli dal 19 al 22 giugno, il programma

Quattro giorni per un appuntamento da non perdere per gli amanti della birra di qualità. Forte dei successi degli ultimi anni, lo Spring Beer Festival sbarca a Tivoli. Dal 19 al 22 giugno l’evento che ha portato la Capitale sul tetto delle kermesse nazionali di birra, sarà protagonista per emozionare e regalare novità e sorprese. Non solo: l’edizione “Tibur” dello Spring Festival avrà il compito di valorizzare le ricchezze enogastronomiche del territorio laziale.

Non solo birra, quindi, ma un passo in avanti che gli organizzatori del The Wanderer pub hanno fatto certificare con il patrocinio di Regione Lazio, ARSIAL e comune di Tivoli. Un’evoluzione che porterà le perle della nostra regione in vetrina: dalla carne ai dolci. Ma la lista di eccellenze che animeranno il salotto realizzato in piazza Garibaldi. Nei i 4 giorni del Festival saranno presenti ben 50 birre, 5 punti ristoro e nelle due giornate clou (sabato e domenica) persino l’apertura ad orario di pranzo del villaggio dedicato ai più piccoli con intrattenimento al top per i bambini. Ad alimentare il pathos e il folklore di un evento così particolare ci penseranno anche appuntamenti con musica live, dj set e temi dedicati giornalmente per attrarre un pubblico sempre più vasto.

Il tema centrale dell’evento è quello di un focus dedicato ai birrifici regionali laziali suddivisi per provincie di produzione.

“Daremo ampio spazio al panorama brassicolo della nostra regione – spiegnao gli organizzatori – e creeremo un grande salotto all’aperto che permetterà a tutti di degustare al meglio i grandi classici e le nuove chicche frutto della sperimentazione e dell’intuito degli amici birrai. Una comodità assoluta che vedrà l’installazione di tavoli, panche e sedie e un’area food davvero di primo livello. L’obiettivo è quello di arrivare anche alle famiglie. Per questo abbiamo ideato un’ampia area bimbi all’aperto per riviere tutti insieme le emozioni che solo lo spring beer festival sa dare”. Insomma non la solita festa ma un evento di livello dedicato a chi ama le birre artigianali e lo novità che un mercato in continua evoluzione sa offrire.

Il villaggio di piazza Garibaldi sarà suddiviso in aree tematiche.

L’area Birra sarà curata da 6 pub della zona Geppo, The Public House, Black Sheep, The goldel Pot, Anselmo e The wanderer. Ogni pub promuoverà le produzioni di 1 o 2 birrifici del Lazio:

Linfa – Prov Roma

Aimara – Prov. Roma

Collerosso – Prov. Rieti

Radiocraft – Prov. Roma

Eastside – – Prov. Latina

ECB – Prov. Roma

Lynn Peak Beer – Prov Roma

Tsunami Birrificio Artigianale – Prov. Frosinone

Hilltop Brewery – Prov Viterbo

Rebel’s Brewery – Prov. Roma.

Poi ovviamente spazio al cibo e allo street food con protagonisti di primo livello come Arrostifritto: (arrosticini abruzzesi e fritti della tradizione romana); Laghi dei reali (Club Sandwich con trota affumicata, Club Sandwich vegetariana e trancio di crostata home made); La cantina di Geppo (maritozzi salati con Pollo alla cacciatora, Pollo ai peperoni, Polpette al sugo e Caprese di bufala); Fanpocometepare (Medaglione artigianale con hamburger di scottona, medaglione artigianale con pulled pork medaglione artigianale vegetariano). Al Comitato festeggiamenti sarà affidata la responsabilità delle patatine fritte “fatte bene”. All’interno del Festival troverete Birre Gluten Free o a basso contenuto di glutine che saranno segnalata sulla lista delle birre. Anche i fermentati ed i cocktail sono senza glutine.

Nell’ottica delle sostenibilità le birre verranno rigorosamente servite nei bicchieri dedicati all’evento (pinte romane), acquistabili in cassa al costo di 2€. L’acquisto di birra e cibo verrà fatto con il gettone che è la “moneta del festival”. Il costo del singolo gettone sarà di 1 €. Il bicchiere sarà provvisto di tacche certificate 5 gettoni daranno diritto ad una birra da 0.3 Novità di quest’anno, i gettoni, ed il bicchiere, potranno essere acquistati presso la cassa centrale, durante il festival, o attraverso una piattaforma online, sia prima che durante il festival. Gli acquisti effettuati online si potranno ritirare presso l’info point.

Contatti

Spring Beer Festival TIBUR

Piazza Garibaldi

00019 Tivoli

sbfroma@gmail.com

Facebook: Spring Beer Festival Tibur

Instagram: @springbeerfestivaltibur

Si allega il programma completo della manifestazione

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI’ 19 GIUGNO

 Apertura stand – Birre e sapori del Lazio – ore 18:00

 Super Sonic Show – Oasis Tribute Band – ore 21:30

 Dj set – Prima e dopo il concerto

VENERDI’ 20 GIUGNO

 Apertura stand gastronomici – Birre e sapori del Lazio – ore 18:00

 Mixxitalia – La miglior musica italiana – ore 21:30

 Dj set – Prima e dopo il concerto

 Con noi i motociclisti di MPM GENS & 8212

SABATO 21 GIUGNO

 Apertura stand gastronomici – Birre e sapori del Lazio – ore 12:00

 Where is Valerio? – Giochi di legno per grandi e piccini – Da apertura al tramonto.

 Al Scaringi and the Btrains – Rock’n’roll Band– ore 21:30

 Dj set – Prima e dopo il concerto

 Con noi i motociclisti di MPM GENS & 8212

DOMENICA 22 GIUGNO

 Apertura stand gastronomici – Birre e sapori del Lazio – ore 12:00

 Where is Valerio? – Giochi di legno per grandi e piccini – Da apertura al tramonto.

 Saluti istituzionali – ore 19:00

 Booh – Blues di guarigione – ore 21:30

 Dj set – Prima e dopo il concerto

 Con noi i motociclisti di MPM GENS & 8212