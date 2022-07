Casilino: controlli “ad alto impatto”, 3 spacciatori arrestati e 46 persone identificate

Nella giornata di ieri, gli agenti del VI distretto Casilino hanno effettuato un servizio ad “alto impatto”, in zona Casilino. Sono stati effettuati controlli a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, in particolare presso le fermate Metro C Grotte Celoni, Bolognetta e Finocchio senza riscontrare violazioni. Svolti anche servizi antirapina nei quartieri di Torre Angela, Borghesiana, Finocchio, Due Leoni, Colle Prenestino, Giardinetti, Torre Maura e Tor Bella Monaca. Inoltre, a seguito di mirata e approfondita attività investigativa, improntata alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti e con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, gli agenti hanno arrestato 3 persone colte nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, in via G. B. Scozza, sono stati arrestati una donna di 27 anni e un ragazzo trovati in possesso di 2,98 grammi di cocaina, e 220 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio. Un ulteriore arresto è stato eseguito in via delle Canapiglie a carico di un 23enne trovato in possesso, a seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione e del garage di pertinenza della stessa, di 3 kg di hashish, 45 grammi di marijuana, 1.75 grammi di cocaina e 2.400 euro in contanti. L’esito complessivo delle attività ha condotto a 46 persone identificate di cui 18 stranieri e 10 con precedenti di Polizia, 10 veicoli controllati, 3 persone indagate in stato di arresto, 3 perquisizioni personali e locali con esito positivo, 3 sequestri penali di sostanze stupefacenti, 1 sequestro penale di immobile e 25 attività vigilate in servizio antirapina.

