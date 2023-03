Casal Palocco TTS Street Food dal 24 al 26 marzo

Allacciate le cinture, sta per decollare il nuovo Street Food Tour firmato TTS. L’attesa è finalmente terminata, la stagione 2023 partirà da Casal Palocco dal 24 al 26 marzo per una prima tappa piena di gusto, colori, musica e tanto divertimento.

Un viaggio sensoriale attraverso sapori autentici del meglio della cucina “on the road” sia dolce e salata, che andrà in scena sullo spazio esterno del Solara Garden in via Pindaro, 21 nel cuore del X Municipio di Roma. Un evento coccolato dall’ebrezza del mare di Ostia e che abbraccerà i quartieri di Axa, Infernetto, Ostia Antica, e tanti altri quartieri limitrofi. Il primo grande evento street food mai organizzato in zona. Il format “TTS Food” ideato da Mela Eventi, anche per questa stagione travolgerà la capitale con un tour gastronomico a dir poco strepitoso, ricco di eccellenti piatti della tradizione e novità culinarie da tutto il mondo, offerte gluten free e vegan.

Il Solara Garden, promotore e padron della location che ospiterà l’evento aprirà le sue porte con le piante più belle e i fiori più lussureggianti. Festeggeremo insieme il Compleanno di un anno della nuova apertura con tante sorprese e novità dal mondo florovivaistico. Mille colori e profumi conquisteranno Casal Palocco per una tre giorni che lascerà il segno.

TTS, come nel suo stile ormai conosciuto ed apprezzato presenterà per questa prima tappa la sua una nuova veste, con scenografie ed allestimenti tutti nuovi e trasformerà lo spazio esterno del vivaio Solara Garden nel più grande giardino/ristorante sotto le stelle di Roma.

La location verrà allestita con tanti giochi di luci per regalare un’atmosfera unica dove poter apprezzare comodamente sui tavoli a disposizione le prelibatezze preparate rigorosamente espresse da una brigata di selezionatissimi Street Chef.

COSA TROVERETE?

Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno a colpi di padelle fiammanti per trasformatr preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteremo la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e

stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora. E come non citale il mitico carciofo alla giudia e sua maestà la porchetta? Ma in versione gourmet! Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Fantastici hamburger danesi con frollatura dry aged. La vera pizza fritta ceccanese con vari condimenti.

SAPORI DAL MONDO… Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita; per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, accompagnata da sangria artigianale. E tante altre sorprese…

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE…?

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail. Un’atmosfera colorata da mille lucine, giochi di luci e musica in cui poter gustare le nostre eccellenze “on the road” in perfetto stile TTSFood! Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di strada.

Vi aspettiamo dal 24 al 26 marzo per la prima tappa del nuovo TTS Street Food Tour.

INGRESSO LIBERO!

Venerdì 24 dalle 17:00 alle 24:00 Sabato 25 dalle 12:00 alle 24:00

Domenica 26 dalle 12:00 alle 24:00