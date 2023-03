Astrotarocchi 20 marzo 2023

di Cristina Olmi



-Ariete la soluzione per voi e’ cambiare la direzione a qualcosa che continuate a percorrere nella stessa direzione, provate a cambiare sicuramente va meglio

-Toro per avanzare dovrete farlo con una certa astuzia e annusare l’aria, se l’istinto vi dice di stare ferme, ascoltatelo, e’ il momento in cui dovete permettergli di parlarvi e dategli retta

-Gemelli all’improvviso farete una scelta che spazzera’ via tutta la pesantezza dei giorni scorsi, e risolverete una questione, anche se non proprio come volevate, lo farete come meglio potrete

-Cancro la sopportazione e’ davvero molta, cambiate anche solo piccole cose, almeno per respirare un po’ e riprendere con maggior vigore gli impegni che avete e a cui, purtroppo non potete sottrarvi

-Leone continuate a mantenere un silenzio che pesa piu’ di un macigno ma ritenete pericoloso fare passi falsi in questo momento finira’ questo stato di cose, e con l’aiuto della fortuna riuscirete a fare tutto al posto giusto al momento giusto senza danni

-Vergine forse dovrete avere dei chiarimenti con un istituzione c’e’ della confusione che ciclicamente riparte, provate voi a fare direttamente chiarezza, si fa prima e meglio

-Bilancia per voi arriva una bella notizia da qualcuno a cui tenete, e questo vi illumina queste giornate un po’ pesanti e noiose, ci sara’ un bello scambio di messaggi

-Scorpione nuove iniziative vi passano per la testa sapete che incontrerete degli ostacoli ma non vi spaventano, la notizia buona e’ che li superate

-Sagittario pensate che ci sia qualcosa che blocchi le vostre iniziative, anzi quelle della persona che amate, in realta’ la vostra situazione si risolvera’ e avrete chiarimenti in merito al momento giusto, pazientate

-Capricorno vi muovete verso la stabilita’ e la tranquillita’, ma a breve non vi bastera’ piu’, troppa monotonia, qualunque cosa farete, fatela usando il silenzio e osservate quello che accade intorno a voi, vi soprenderete quante cose vedrete a cui non fate caso

-Acquario siete un po’ in confusione ma ne verrete fuori subito, non avete voglia di stare con la testa per aria, e infatti, non appena ve le schiarite, partirete subito a rimettere ordine e a sistemare le questioni pratiche

-Pesci siete in un circolo e dovrete uscirne fuori, se non lo tagliate voi, non riuscirete a saltarne fuori avete la competenza per farlo, siete solo voi che potete decidere quando e come cominciare il nuovo e al meglio che potete, e’ ora di scegliere



Buona giornata