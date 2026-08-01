Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cardiff City-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, la squadra giallorossa sfida il Cardiff City – in diretta tv e streaming – nel nuovo test del precampionato, quando manca meno di un mese all’inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A fissata per il weekend del 23 agosto. Gli uomini di Gasperini sono reduce dal pareggio per 3-3 dell’ultima amichevole ‘in famiglia’ contro il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. 

 

L’amichevole tra Cardiff City e Roma è in programma oggi, sabato 1 agosto, alle ore 16 al Cardiff City Stadium. Ecco la probabile formazione giallorossa: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. 

 

Cardiff City-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita alle 21.30, sul NOVE. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Roggero, Gratteri: “Polemiche politiche, no a grazia prima di percorso in carcere”

18 Luglio 2026

Amianto, Malcoltti: «Massimo sostegno alla proposta di legge dell’Ona per fermare la strage»

7 Novembre 2017

Giaconia (Trenitalia), ‘intermodalità e nuovi treni per trasporto più sostenibile’

6 Luglio 2026

Nato, le aspettative di Trump: “Vuole tutti gli alleati verso il 5% di spesa per la difesa”

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno