Caput Mundi Mall: il nuovo centro commerciale nei dintorni di San Pietro

Il 16 marzo ha aperto a pochi passi da San Pietro, il nuovo centro commerciale Caput Mundi Mall. Le aspettative per questo progetto sono alte anche per l’investimento di 10 milioni di euro da parte di Gasak che ne ha finanziato l’apertura. Il progetto è stato voluto anche per intercettare l’alto flusso di turisti previsti per il Giubileo del 2025. Nel frattempo però, il Caput Mundi si sta rivelando un punto di passaggio piacevole per chi si trova nel cuore della città. Si tratta infatti di una realtà unica ancora non presente al centro di Roma. I negozi centrali della capitale, sono distribuiti infatti perlopiù nelle vie principali, le cosiddette vie dello shopping romano. Un centro commerciale è quindi una nuova casella che si va ad aggiungere all’esperienza di shopping a Roma. Grazie alla sua posizione e all’offerta di negozi poi, questo centro commerciale, si sta guadagnando un posto negli itinerari di turisti italiani e stranieri. Ecco quali sono i suoi punti di forza.

La posizione del Caput Mundi Mall

Uno dei vantaggi più grandi di questo centro commerciale è la sua posizione. Si trova infatti al quinto piano del Terminal Gianicolo, un parcheggio multipiano che ogni giorno vede arrivare migliaia di turisti. Stiamo parlando di una location a due minuti a piedi da San Pietro che pochissime realtà possono vantare di avere. Questo significa che il Caput Mundi, diventa un primo punto di contatto con la città di Roma per chi arriva nel centralissimo parcheggio. Al contrario di altre zone dello shopping romano come ad esempio via del Corso o via Cola di Rienzo, il Caput Mundi Mall poi è raggiungibile facilmente anche in macchina. Il parcheggio qui è un problema risolto dato che è dotato di un parking coperto di circa 1000 posti. Il Caput Mundi è stato inserito in uno spazio moderno e stimolante in cui godersi una pausa pranzo, un momento di relax oppure una passeggiata tra i negozi.

L’offerta dei negozi del Caput Mundi

I negozi che sono stati inseriti all’interno del Caput Mundi Mall sono stati accuratamente selezionati per creare una proposta innovativa e unica nel centro città. Ampio spazio è stato dato anche all’offerta culinaria che va dai fritti di qualità di Bottega Fritta al sushi di Basara Sushi Corner, passando poi alle specialità italiane de La Botte di Ferro e ai panini di Panini da Oscar. Sono presenti anche alcuni servizi come il supermercato Crai e l’Interchange per il cambio valuta. I negozi Amen e Saint rimandano invece subito alla vicinanza con il Vaticano. Amen infatti è una gioielleria che realizza preziosi incisi con le parole di preghiere e simboli legati alla fede. Saint invece realizza candele dedicate ai santi con cere naturali e oli essenziali. I negozi che ci sono al Caput Mundi Mall lasciano spazio anche ad abbigliamento e accessori. Campo Marzio, Cuoieria Fiorentina e Tucano sono solo alcune delle 40 boutique presenti. Potevano poi mancare degli spazi dedicati ai più piccoli? Candyland e Original Marines infatti sono stati inseriti proprio per i bambini. Alcuni marchi poi hanno scelto lo spazio del Caput Mundi Mall per aprire il loro primo store italiano come ad esempio nel caso di Saint. Questo spazio esclusivo infatti è stato da tempo ambito da molte aziende.

L’arte all’interno del Caput Mundi Mall

Il Caput Mundi Mall non è stato pensato solo per offrire una nuova esperienza di shopping a Roma ma anche per ricreare uno spazio dove godere della bellezze artistiche. La Mundi Art Gallery è stata incaricata quindi di allestire gli spazi espositivi presenti nel Mall. Dall’apertura sono presenti nel centro commerciale cinque opere di Andy Warhol e lavori di Bressani e Lamagna. Le esposizioni saranno rinnovate di tanto in tanto e lo spazio sarà arricchito con proposte artistiche sempre nuove. Le opere artistiche sono quindi un altro elemento distintivo del Caput Mundi.