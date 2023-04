Grottaferrata: un nuovo strumento per la tutela degli alberi e per la sicurezza dei cittadini nei casi di abbattimento

L’Amministrazione Di Bernardo è lieta di annunciare l’introduzione della nuova procedura per le istanze di abbattimento delle alberature attraverso il modulo SCIA. Tale strumento è stato adottato al fine di tutelare le essenze arboree presenti sul territorio, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie all’assunzione di responsabilità dei tecnici agronomi e alla possibilità offerta ai cittadini di intervenire celermente in caso di pericolo per l’incolumità delle persone, sarà possibile gestire in modo più efficace e sicuro la rimozione degli alberi compromessi.

La nuova procedura è in linea con la volontà di tutela del patrimonio arboreo e la contemporanea salvaguardia della sicurezza pubblica. Inoltre, l’adozione di questo strumento semplifica le pratiche burocratiche, consentendo un’azione più rapida ed efficace in caso di emergenza attribuendo al contempo maggiore responsabilità a chi opera l’abbattimento. Infatti, qualora un tecnico agronomo attesti falsamente la condizione di abbattimento di un albero, si configura un reato punibile dalla legge. Saranno pertanto svolti controlli volti a verificare la veridicità delle attestazioni e sanzionare eventuali comportamenti illeciti.

Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con l’Amministrazione comunale, segnalando tempestivamente eventuali pericoli per la sicurezza pubblica o abbattimenti non autorizzati. Grazie alla nuova procedura di abbattimento alberi attraverso modulo SCIA, potremo lavorare insieme per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Avviso nuovo modello: https://www.sportellounicoservizi.com/post/avviso-modalita-di-presentazione-istanze-per-scia-abbattimento-alberature-prvate