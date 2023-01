Candlelight Campus: una scuola per la voce

Fisio fit

L’Associazione Liberi Cantores, chiude il Festival Candlelight con due giornate di approfondimento, di crescita e sviluppo sul tema Canto, movimento, relazione e comunicazione: sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 presso il polo CulturAprilia (ex Claudia) in via Pontina. Sotto la direzione Artistica del Maestro Rita Nuti, si chiude un Festival inaugurato il 7 dicembre 2022 che tra concerti, flash mob, solidarietà e arte varia, ha coinvolto circa quattrocento protagonisti. “Nell’ultima parte del festival, spiegano gli organizzatori, ci si impegna per la crescita e per il futuro: due grandi formatori italiani Silvana Noschese (da Salerno esperta di Psicofonia) e Stefano Baroni (da Foligno Esperto di Body Music e Circular Music), ci aiuteranno valorizzare al meglio il nostro primo strumento musicale, la voce. Sarà un’esperienza collettiva, inclusiva e divertente rivolta docenti, cantanti, coristi, attori, musicisti, danzatori, a chiunque voglia ” vivere e scoprire” il potenziale comunicativo della voce e del proprio corpo, in perfetta armonia e ben-essere”. Si affronteranno principi di psicofonia, con i linguaggi verbali e non verbali, body percussion e circular music, usando tecniche tradizionali e moderne da applicare in ambito musicale ed extra-musicale (comunicazione empatica, capacità di instaurare una relazione costruttiva, capacità di cooperazione, capacità mnemonica e di concentrazione, coordinazione ed equilibrio, proprietà di linguaggio, capacità di elaborazione cognitiva, problem solving).

Per prenotazioni scrivere a libericantores@libero .it o telefonare al 3388756587

SILVANA NOSCHESE

Diplomata in pianoforte, laureata in Sociologia (Università di Salerno) e al D.A.M.S. di Bologna, si è contemporaneamente specializzata in Didattica della Musica, in Musicoterapia presso la Pro Civitate di Assisi e in Psicofonia in Francia. E’ direttore artistico dell’associazione “Estro Armonico” e ne dirige il Coro e il Coro Giovanile “Il Calicanto” con i quali ha partecipato a concorsi, festival e rassegne in Italia e all’estero riscuotendo successi e riconoscimenti. Dirige inoltre il coro di voci bianche del Teatro Verdi di Salerno.

In collaborazione con la Cattedra di Psicologia dell’Università degli studi di Salerno ha realizzato ricerche e programmi di intervento nel settore delle applicazioni preventive e terapeutiche della musica pubblicati su libri e riviste scientifiche specializzate.

E’ coordinatore scientifico dell’Associazione LAES (L’arte è salute), direttore didattico della Scuola di Formazione in Musicoterapia di Salerno e Direttore artistico di diverse Manifestazioni Corali. E’ stata inoltre membro della Commissione Artistica Nazionale della Fe.N.I.A.R.Co (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali)

STEFANO BARONI

Musicoterapeuta, Circular Music & Drum Circle Facilitator endorsed By Remo®, Chitarrista, Ingegnere. Negli anni trova il suo focus nell’utilizzo della musica come strumento di sviluppo delle life skills e del potenziale umano utilizzando la musica circolare (body music, drum circle, giochi musicali cooperativi) sia in Italia che all’estero in contesti che vanno dal teacher training alla didattica laboratoriale per ragazzi, dalla salute mentale al community/team building e corporate training, dalla didattica ai progetti sociali e di inclusione.

Dal 2017 collabora con l’Università di Bologna come docente per Master di Vocologia Artistica e nel 2021 per il Corso di Alta Formazione in Circlesinging Educational; ha condotto laboratori di Circular Music per alcuni dei più importanti festival jazz italiani: Umbria Jazz (Perugia), Time in jazz (Berchidda), Il Jazz per le Terre del Sisma (L’Aquila), Moncalieri Jazz Festival. Oltre a lavorare in tutta Italia ha condotto workshops di Circularmusic e facilitato drum circles in UK, Svezia, Spagna, Malaysia, India. Nel 2022 è stato Keynote speaker per la DCFG Conference 2022, conferenza dei facilitatori di drum circle americani. È coautore del brano Clariô del gruppo brasiliano uscito a Luglio 2022. A Settembre 2022 è uscito il suo libro “Circularmusic – strategie innovative per la didattica e l’apprendimento” edito da Solos Media.