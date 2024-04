Canada più vicino con Air Transat

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, riprende i voli estivi: da martedì 16 aprile con il lancio dei Voli Diretti da Roma Fiumicino a Montréal, e da venerdì 3 maggio, riprendono i Voli Diretti da Roma Fiumicino a Toronto, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere comodamente da #Roma il Canada e il Nord America da aprile ad ottobre 2024.

“Siamo lieti di annunciare che Air Transat riprende i voli diretti da Roma Fiumicino per l’Estate 2024 – commenta Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa – La compagnia aerea canadese conferma ogni anno di più l’impegno sull’Italia, offrendo voli diretti per raggiungere la vivace città di Montréal, in Québec e offrendo voli diretti per raggiungere Toronto, metropoli dalle mille attrazioni e classificata tra le prime città più vivibili al mondo e porta di ingresso per i parchi canadesi.

I voli per Montréal ripartono martedì 16 aprile 2024 con 1 volo a settimana il martedì ad aprile, 4 voli a settimana a maggio il martedì, giovedì, sabato e lunedì e dal 16 giugno i voli diventano quotidiani.

Invece, i voli per Toronto ripartono venerdì 3 maggio 2024 offrendo 5 voli a settimana venerdì, domenica, lunedì, martedì e mercoledì, e dal 13 giugno 7 voli a settimana tutti i giorni. Tutti i voli da Roma per Montréal e Toronto decollano tra le ore 12:00 e le 14:00 e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso altre destinazioni. Tutti i voli sono disponibili in tutti i GDS”.

I voli intercontinentali da Roma sono operati con gli Airbus A330-200 o Airbus 330-300

OPERATIVO 2024 ROMA-MONTREAL-ROMA

Periodo Giorno Volo Par Arr Periodo Giorno Volo Par Arr Roma (FCO) – Montréal (YUL) Montréal (YUL) – Roma (FCO) 16 apr – 22 ott martedì TS403 12:15 15:20 15 apr – 21 ott lunedì TS402 20:25 10:25 (+1) 2 mag – 24 ott giovedì TS403 12:15 15:20 1 mag – 23 ott mercoledì TS402 20:25 10:25 (+1) 4 mag – 26 ott sabato TS403 12:15 15:20 3 mag – 25 ott venerdì TS402 20:25 10:25 (+1) 6 mag – 21 ott lunedì TS403 12:15 15:20 5 mag – 20 ott domenica TS402 20:25 10:25 (+1) 16 giu – 22 set domenica TS403 12:15 15:20 15 giu – 21 set sabato TS402 20:25 10:25 (+1) 21 giu – 25 ott venerdì TS403 12:15 15:20 20 giu – 24 ott giovedì TS402 20:25 10:25 (+1) 26 giu – 18 set mercoledì TS403 12:15 15:20 25 giu – 17 set martedì TS402 20:25 10:25 (+1)

OPERATIVO 2024 ROMA-TORONTO-ROMA

Periodo Giorno Volo Par Arr Periodo Giorno Volo Par Arr Roma (FCO) – Toronto (YYZ) Toronto (YYZ) – Roma (FCO) 3 mag – 25 ott venerdì TS309 14:15 18:00 2 mag – 24 ott giovedì TS308 21:40 12:15 (+1) 5 mag – 20 ott domenica TS309 14:15 18:00 4 mag – 19 ott sabato TS308 21:40 12:15 (+1) 6 mag – 21 ott lunedì TS309 14:15 18:20 5 mag – 20 ott domenica TS308 21:40 12:15 (+1) 7 mag – 22 ott martedì TS309 14:15 18:00 6 mag – 21 ott lunedì TS308 21:40 12:15 (+1) 8 mag -23 ott mercoledì TS309 14:15 18:00 7 mag – 22 ott martedì TS308 21:40 12:15 (+1) 13 giu – 3 ott giovedì TS309 14:15 18:20 12 giu – 2 ott mercoledì TS308 21:40 12:15 (+1) 15 giu – 26 ottt sabato TS309 12:15 15:20 14 giu – 25 ott venerdì TS308 21:40 12:15 (+1)

Airbus A330-200 posti possono essere: 345 (12 in Club Class e 333 in Economy Class) o 332 (12 in Club Class e 320 in Economy Class)

Airbus A330-300 posti possono essere: 346 (12 in Club Class e 334 in Classe Economy), 363 (12 in Club Class e 351 in Classe Economy)

Le Tariffe Air Transat in classe Economica e Club sono tutte disponibili in GDS ed offrono diversi livelli di flessibilità e servizi:

Tariffe: Economy Class

ECO BUDGET

Nessun bagaglio in stiva

Selezione del posto a pagamento

Non modificabile

Non rimborsabile

ECO STANDARD

1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso

Selezione del posto a pagamento

Modifica con penalità

Rimborsabile con penalità

ECO FLEX

1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso

Posto standard incluso

Modifica senza penalità salvo differenze tariffarie

Rimborsabile senza penalità

Tariffe: Club Class

CLUB STANDARD

2 bagagli in stiva da 23 Kg inclusi

Pasti gourmet, check-in prioritario, priorità bagagli, sicurezza prioritaria*

Modifica con penalità

Rimborsabile con penalità

CLUB FLEX

2 bagagli in stiva da 23 Kg inclusi

Selezione Posto

Pasti gourmet, check-in prioritario, priorità bagagli, sicurezza prioritaria*

Modifica senza penalità salvo differenze tariffarie

Rimborsabile senza penalità

*Disponibile aeroporti di: Toronto, Montréal, Vancouver, Manchester, Londra Gatwick e Glasgow

Air Transat è rappresentata in Italia per le attività di Gruppi, vendite e marketing da REPHOUSE® GSA.

Contatti dedicati in ITALIA 06 59606512 – airtransat@rephouse.it