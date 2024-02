Astrotarocchi

26 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete dopo tante difficolta’ finalmente spunta il sole e qualcosa che era fermo, per un colpo di fortuna, comincia a muoversi e a risolversi, e’ stata ferma per molto, ma la risoluzione e’ veloce e sopra tutto a favore vostro, la giornata e’ tranquilla per voi

Toro la vostra serenita’ e’ alla base di tutto per voi, state riflettendo molto e siete chiuse in protezione, quello a cui mirate e’ un traguardo ambizioso, se rimarrete calme e ragionate passo passo, c’arriverete con gli adeguati modi e tempi, la giornata e’ di riflessione

Gemelli arrivano notizie che si aspettavano da tempo, forse riguarda una situazione economica che ha un risvolto positivo e s’inizia una nuova fase importante per la propria evoluzione, torna a splendere il sole e con essa l’energia riprende il suo corso anche la voglia di fare, giornata comunque positiva

Cancro in testa c’e’ il ritorno di qualcosa che aspettate da molto, non necessariamente e’ un ritorno d’amore, ma di una situazione rimasta in sospeso da tempo, potrebbe verificarsi questa settimana e si chiarisce un tassello ” oscuro ” della vostra vita, e comunque la giornata non presenta problemi

Leone all’improvviso riuscite a trovare una chiave per risolvere qualcosa, e si fa anche luce su altro, sembra lavorativo che non e’ ancora chiaro, arriva una bella dose di fortuna che non guasta mai e la giornata e’ buona

Vergine ricordate di non prendere a testate la montagna, ma di girarci intorno, ed e’ questo tipo di scelta che farete in famiglia, si alleggerisce un problema e la montagna si trovera’ il modo di affrontarla, per ora respirate un po’

Bilancia ci sono situazioni che hanno preso una direzione che a voi non piace, e quindi con un po’ di riflessione, si possono modificare e rimetterle al proprio posto, ci riuscirete ma dovrete smettere di non crederci, anche la fiducia in voi stessi, se non fa miracoli, aiuta tantissimo, e’ ora di metterla in campo

Scorpione e’ finita la confusione, ora le idee sono chiarissime, avrete contatti con qualcuno, e vi muoverete in silenzio verso altre direzioni, avete compreso che dire non va mai bene e quindi dopo aver pianificato sicuramente il vostro ” piano ” prende il via con grande successo, ed e’ quello che meritate

Sagittario un po’ la serenita’ non e’ piu’ la stessa, sono in arrivo sole e luna che riportano gli equilibri in stabilita’, tornano le soddisfazioni, la pace e ritorna anche il buon umore che ogni tanto cede il passo alla stanchezza, il momento non e’ facile ma piano piano ognuno di noi, ne verra’ fuori, ognuno a proprio modo, compresi voi che scalpitate per ritornare a fare, per ora meglio lasciar riposare il seminato, a breve ripartira’ tutto alla grande

Capricorno arrivano notizie riguardo una questione o legale o burocratica che e’ chiara e si sistema a vostro favore, attenzione alla fortuna che inizia a camminare al vostro fianco, se puo’ una mano la dara’ anche lei, insomma non e’ male come giornata

Acquario delle difficolta’ vi e’ rimasto il ricordo, ve le siete letteralmente mangiate e siete andate avanti, il nuovo progetto che avete in mente, tenetelo riservato, e’ il modo migliore per seminare bene, una volta ben avviato allora potrete parlare, fino ad allora il silenzio e’ d’oro, la giornata e’ buona per voi

Pesci si profila qualche accordo con qualcuno che all’improvviso diventa anche proficuo, un momento di quiete fra una tempesta e l’altra ogni tanto ci vuole, state sereni che le battaglie ad una ad una vi porteranno a vincere la vostra guerra

Buona giornata a tutti



