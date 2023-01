Campidoglio: Amici fragili, viaggio nella solidarietà con i tassisti

Fisio fit

In occasione dell’arrivo del freddo, anche quest’anno l’associazione “Tutti taxi per amore” si mobilita. Roma, insieme a Milano, Mestre, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Lecce e Messina, aderisce all’evento straordinario che dal 16 al 21 gennaio coinvolgerà i cittadini nella raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà del nostro paese.

Saranno centinaia i tassisti mobilitati per andare a raccogliere beni direttamente a casa dei romani o invitarli a recarsi ai punti di raccolta. L’iniziativa è realizzata in partenariato con diversi enti del terzo settore e si concluderà sabato 21 gennaio in diverse piazze delle città partner dove i beni raccolti saranno consegnati alle associazioni che lavorano per supportare le persone senza dimora e le famiglie in povertà.

A Roma l’evento è realizzato con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, la collaborazione dei municipi I-II-III-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV e di numerosi enti ed associazione del territorio che collaboreranno in maniera diversa per favorire la diffusione dell’iniziativa e la raccolta dei beni.

Quest’anno, in particolare Binario 95 metterà a disposizione il suo Hub telefonico per raccogliere le disponibilità dei cittadini romani che vorranno partecipare alla raccolta; per tutto il resto della giornata saranno invece disponibili le reperibilità dell’associazione TuttiTaxi per Amore.

I beni raccolti saranno consegnati alle associazioni di volontariato che garantiscono quotidianamente il sostegno alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà della Capitale.

Sabato 21 gennaio dalle 9 alle 12 l’evento si concluderà presso l’Assessorato delle Politiche Sociali in Viale Manzoni 18, dove sarà allestito un Centro di Raccolta e dove per tutta la mattina i cittadini potranno portare i beni da donare.

Cosa donare:

Abbigliamento, prodotti di igiene personale, prodotti alimentari non deperibili, altri beni utili (scarpe, trolley, zaini, coperte e sacchi a pelo, asciugamani e teli da doccia).

Come e quando donare:

Dal 16 al 19 gennaio sarà possibile portare i beni direttamente ai punti di raccolta che sono indicati sul sito www.tuttitaxiperamore.it oppure, tramite i numeri telefonici messi a disposizione per l’iniziativa e chiedere il ritiro a domicilio che verrà effettuato dai tassisti dell’associazione Tutti Taxi per Amore. In questo modo si allargherà la rete della solidarietà e della partecipazione coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente i centri raccolta.

Numeri telefonici di riferimento, attivi dal 16 al 19 gennaio:

Dalle 9.00 alle 17.00 – 0694809595 – Hub Binario 95

Dalle 17 alle 20:00 – 346 800 4680 e 338 715 7566 – reperibilità Tutti Taxi per Amore