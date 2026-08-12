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Caldo africano, arriva la tregua di Ferragosto: venerdì i bollini rossi scendono a 7, temporali diffusi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l’Italia nella quarta ondata di calore dell’estate 2026. Venerdì 14 agosto l’afa concederà una tregua: dai 18 bollini rossi attesi per oggi, giovedì 13 agosto – quando l’allerta sarà massima a Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo – il 14, su 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute, si passa a 7 città in allerta massima. 

 

Il livello 3 (indice di rischi per la salute della popolazione generale), sarà ‘solo’ per Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. L’ultimo aggiornamento del bollettino caldo mostra per la vigilia del 15 agosto una Penisola prevalentemente in giallo. Sarà livello 1 (di pre-allerta) in 17 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. E in 3 città tornano i bollini verdi (livello 0): venerdì respirano Pescara, Trieste e Venezia. 

 

Secondo le previsioni meteo, l’anticiclone africano la farà da padrone fino a venerdì 14 agosto, con giornate con tanto sole, molto caldo e i soliti temporali di calore, soprattutto sui rilievi, dal distretto alpino fino a gran parte della dorsale appenninica. Anche sui rilievi delle due principali isole, Sardegna e Sicilia, ci sarà l’occasione per qualche acquazzone. Poi, dopo sabato 15 agosto, la situazione potrebbe cambiare. Secondo IlMeteo.it, già domenica 16 agosto sarà una giornata di svolta a livello emisferico: l’arrivo di correnti più fresche e instabili in quota pilotate da un ciclone in formazione sul Nord Europa innescherà lo sviluppo di temporali a partire dalle regioni del Nord. Si tratterà di veri e propri temporali prefrontali, ovvero fenomeni temporaleschi che si sviluppano in anticipo rispetto all’arrivo del fronte instabile vero e proprio, favorendo la rottura dell’accumulo di calore nei bassi strati. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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