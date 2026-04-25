Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: “Sono sereno”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano, a quanto si apprende, per concorso in frode sportiva, in relazione ad alcuni episodi della stagione 2024/25. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e sarebbe scattata in seguito ad un esposto nell’estate dello scorso anno.  

Rocchi, ha fatto sapere di essere ‘sereno e di andare avanti’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

F1 GP Bahrain, oggi le qualifiche: orari e dove vederle in tv e in streaming

1 Marzo 2024

Elezioni Sardegna, Marini: ”Todde in gamba, nel paese del malcontento vince sempre opposizione”

28 Febbraio 2024

Salvini “Rischio il carcere perchè la sinistra ha voluto vendicarsi”

14 Settembre 2024

Dani Alves, al via a Barcellona processo per violenza sessuale

5 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno