“Calabi Yau” è il nuovo singolo dei Manaus

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “CALABI YAU” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei MANAUS già disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 luglio.

“Calabi Yau”, che anticipa l’uscita del debut album previsto per il 4 ottobre 2024, è un brano che racconta un viaggio sia mentale che spaziale, in cui gli elementi interstellari emergono in un ordine casuale e confuso, evocati da una mente disorientata e stupita. Il protagonista, un tempo assuefatto ai ritmi oppressivi del capitalismo e ora disconnesso dal mondo e da sé stesso, compie un salto che lo porta a fluttuare nella quarta dimensione. Qui, rompendo i vecchi ritmi, scopre nuove dimensioni dello spazio e le enigmatiche curve della luce. Nella dimensione di Calabi-Yau, dove tutto è interconnesso e nulla è estraneo, il tempo si dilata per abbracciare il presente insieme agli echi di antichi millenni. Lo spaesamento iniziale si trasforma in curiosità, e il ritmo della vita si fonde in un flusso ipnotico che coinvolge ogni particella dell’universo, creando una connessione in cui ogni elemento trova il suo posto in una grande sutura cosmica.

Spiega la band a proposito del brano: “Buio… Il pezzo inizia così, con un riff claustrofobico ed ossessivo, un viaggio mentale e spaziale lanciati alla velocità della luce verso universi paralleli interconnessi tra loro. Il tema di fondo è collegato a quello di Segasonic, nostro primo singolo, e può essere visto come la visione dall’interno di quel tipo di esperienza”.

Biografia

Il progetto Manaus nasce nel 2018 dalle ceneri di VoodooPank, la varietà del background musicale dei membri della band collide e si fonde in un centrifugato di esoterismo e viaggi spazio/mentali su un tappeto di chitarre distorte vorticose e claustrofobiche, con ritmiche che alternano momenti sognanti ed eterei ad altri più veloci e serrati.

Noise/punk/alternative, psichedelia ed atmosfere stoner/doom, con episodi che ricordano la dark wave sono gli elementi principali del sound della band, con testi introspettivi e profondi, un focus sulle proprie inquietudini, un invito a scrutarsi dentro per guardare cosa è rimasto.

Dopo “Segasonic”, “Calabi Yau” è il nuovo singolo dei Manaus pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Ingrooves (Virgin Music) /Universal, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 luglio e in rotazione radiofonica da venerdì 12 luglio 2024.

