BYD ha prodotto 6 milioni di veicoli a nuova energia

(Adnkronos) – Dopo aver superato i 5 milioni di veicoli a nuova energia e i 6 milioni appena tre mesi dopo, BYD ha continuato a stabilire nuovi parametri di riferimento nella produzione e nelle vendite. L’uscita dalla linea di assemblaggio di ben 6 milioni di veicoli a nuova energia, un BAO 5, SUV ibrido duro e puro del sub-brand professionale FANGCHENGBAO di BYD, è stato celebrato in una cerimonia importante con tutti i dipendenti dello stabilimento. Solo a ottobre BYD ha raggiunto un record mensile di vendite, superando i 300.000 veicoli a nuova energia. Ora BYD punta la propria presenza a livello mondiale e per fare questo ha adottato un duplice approccio: esportazione e produzione locale per accelerare la presenza globale dei veicoli passeggeri a nuova energia. BYD per l'espansione globale punterà sulle sue carti migliori come la tecnologia e di innovazioni come la batteria Blade, il sistema super ibrido DM-i, la piattaforma e-Platform 3.0, la tecnologia Cell to Body (CTB), la piattaforma e4, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus e il sistema super ibrido Dual Mode Off-road (DMO).



