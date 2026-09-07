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Cronaca

Brumbrum amplia la rete retail con un nuovo punto vendita a Bologna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Brumbrum, piattaforma specializzata nella compravendita di auto usate e a chilometro zero, amplia la propria rete retail con l’apertura di un nuovo punto vendita a Bologna, nel quartiere Borgo Panigale. Con questa inaugurazione salgono a tre gli store fisici del marchio in Italia. 

La nuova sede, situata in via Antonio Cavalieri Ducati 5/A, si estende su una superficie di circa 370 metri quadrati e ospita 11 vetture in esposizione. I clienti possono ricevere consulenza personalizzata, richiedere la valutazione del proprio usato e completare l’intero processo di acquisto in negozio oppure iniziarlo online sul sito della società. 

“L’apertura di Bologna rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della rete retail di Brumbrum e rafforza la nostra presenza nel Nord Italia”, ha dichiarato Paolo Di Napoli, CEO di Brumbrum.  

La vicinanza al polo operativo di Reggio Emilia consentirà inoltre all’azienda di sfruttare nuove sinergie logistiche e organizzative. 

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