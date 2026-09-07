Caffé: Nespresso professional, così evolve esperienza fuori casa

(Adnkronos) – Con circa 10 miliardi di tazzine consumate nel 2025 tra Ho.Re.Ca. e Office, il caffè continua a rappresentare uno dei rituali quotidiani più radicati nella vita degli italiani, evidenziando allo stesso tempo una profonda trasformazione nel settore del fuori casa. Le occasioni di consumo come la pausa mattina (+3,3%) e il pranzo (+3,0%), infatti, crescono più della media del mercato, confermando il ruolo centrale del caffè durante tutta la giornata e l’emergere di nuove modalità di consumo oltre i momenti tradizionali.In questa evoluzione – si spiega in una nota – Nespresso Professional guarda a un futuro in cui il caffè fuori casa è sempre meno legato al prodotto in sé e sempre più all’esperienza che è in grado di generare. Sempre più aziende, infatti, ricercano gli stessi elementi che caratterizzano le migliori esperienze di accoglienza, soprattutto in Italia, mercato chiave non solo per la rilevanza culturale del caffè, ma come contesto di sviluppo e sperimentazione di nuovi modelli.

In questo scenario, per Nespresso “l’Italia è un contesto privilegiato per osservare l’evoluzione dei comportamenti, sperimentare nuovi format e sviluppare modelli ed esperienze legate al caffè destinati a trovare applicazione anche in altri Paesi. In questa direzione si inserisce anche il Flagship Nespresso di Piazza Cordusio a Milano, che ospita il primo Nespresso Bar in Italia: uno spazio concepito non soltanto come luogo di vendita, ma come osservatorio dei nuovi rituali di consumo e laboratorio di sperimentazione dove testare format, servizi ed esperienze destinati a ispirare l’evoluzione della categoria nel nostro Paese e anche in altri mercati”. La diffusione dei modelli di lavoro ibridi e il progressivo ritorno in presenza stanno poi spingendo molte aziende a ripensare il ruolo degli spazi lavorativi: così il segmento Office rappresenta una naturale estensione del consumo fuori casa e un’area sempre più rilevante per lo sviluppo della categoria. Da semplice servizio accessorio il caffé diventa uno dei principali touchpoint quotidiani dell’esperienza professionale, un momento di pausa e condivisione che contribuisce alla qualità percepita dell’ambiente di lavoro. Cresce l’attenzione verso qualità e varietà delle miscele e, nella scelta delle soluzioni per l’ufficio, assumono un ruolo sempre più centrale anche l’affidabilità del servizio e la rapidità dell’assistenza tecnica, affiancate da aspetti quali il design delle macchine e la qualità complessiva dell’esperienza.

“Il modo in cui le persone vivono il caffè sta evolvendo rapidamente, e questo cambiamento riguarda sempre più anche i contesti professionali”, commenta Dario Sacco, Direttore Commerciale B2B di Nespresso Italiana. “Grazie alla nostra presenza trasversale nel mondo del fuori casa osserviamo ogni giorno l’evoluzione dei consumi e delle aspettative delle persone. Il nostro obiettivo non è semplicemente portare il caffè nei luoghi di lavoro e dell’ospitalità, ma contribuire a ridefinire il ruolo che il caffè può avere all’interno dell’esperienza professionale, attraverso modelli che uniscono qualità, servizio e semplicità operativa.” In quest’ottica, Nespresso Professional sviluppa un modello basato su un ecosistema integrato che unisce canali digitali e relazione umana, con l’obiettivo di assicurare continuità del servizio e supporto lungo tutto il percorso del cliente. Da un lato, l’e-commerce rappresenta il punto di accesso privilegiato per aziende e professionisti, in linea con l’evoluzione dei comportamenti di acquisto digitali; dall’altro, il supporto del Customer Care e una rete commerciale dedicata sul territorio nazionale garantiscono continuità, prossimità e personalizzazione. Questo approccio si completa con servizi dedicati, dalla consulenza per gli ambienti di lavoro all’assistenza tecnica e ai processi di onboarding strutturati.

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